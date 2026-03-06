Küresel gıda fiyatlarında beş ay sonra yükseliş

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre küresel gıda emtia fiyatları şubat ayında yükselerek son beş aydır devam eden düşüş eğilimini sonlandırdı. Fiyat artışında buğday, birçok bitkisel yağ ürünü ve bazı et türlerindeki yükseliş etkili olurken, peynir ve şeker fiyatlarındaki gerileme artışı kısmen dengeledi.

FAO gıda fiyat endeksi yükseldi

FAO Gıda Fiyat Endeksi şubat ayında ortalama 125,3 puan olarak hesaplandı. Endeks bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artış kaydederken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 daha düşük seviyede kaldı.

Tahıl fiyatlarında buğday etkisi

FAO Tahıl Fiyat Endeksi ocak ayına göre yüzde 1,1 yükseldi. Avrupa ve ABD’nin bazı bölgelerinde yaşanan don olayları ile Rusya ve Karadeniz havzasındaki lojistik sorunlar küresel buğday fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

Uluslararası kaba tahıl fiyatlarında sınırlı artış görülürken, FAO Pirinç Fiyat Endeksi güçlü basmati ve Japonica talebinin etkisiyle aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Bitkisel yağ fiyatları son yılların zirvesinde

FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi şubat ayında yüzde 3,3 yükselerek Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel ithalat talebinin güçlü seyretmesi ve Güneydoğu Asya’daki mevsimsel üretim düşüşü palm yağı fiyatlarını yukarı taşıdı.

ABD’de biyoyakıt politikalarına ilişkin beklentiler soya yağı fiyatlarını artırırken, Kanada kaynaklı arz beklentileri kanola yağı fiyatlarında toparlanmaya yol açtı. Buna karşılık ayçiçek yağı fiyatları, Arjantin’den gelen artan ihracat arzının etkisiyle geriledi.

Et fiyatlarında artış sürüyor

FAO Et Fiyat Endeksi ocak ayına göre yüzde 0,8 yükseldi. Koyun eti fiyatları tarihi zirveye ulaşırken, sığır eti fiyatları Çin ve ABD’den gelen güçlü talebin etkisiyle arttı. Domuz ve kümes hayvanı eti fiyatlarında ise daha sınırlı artış kaydedildi.

Süt ürünlerinde gerileme

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi şubat ayında yüzde 1,2 düşüş gösterdi. Bu gerilemede peynir fiyatlarındaki zayıflama etkili oldu. Buna karşın yağsız ve tam yağlı süt tozu fiyatları Kuzey Afrika, Yakın Doğu ve Güneydoğu Asya’dan gelen talep nedeniyle yükseldi.

Tereyağı fiyatları ise Haziran 2025’te görülen zirvenin ardından ilk kez aylık bazda artış kaydetti.

Şeker fiyatlarında sert düşüş

FAO Şeker Fiyat Endeksi ocak ayına kıyasla yüzde 4,1 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 27,3’e ulaştı. Fiyatlardaki gerilemede mevcut sezonda küresel arzın yüksek olacağı beklentisi etkili oldu.