Küresel ısınma yaban arılarının hareket kabiliyetini etkiledi

Sonuçları Global Change Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, küresel ısınmanın etkisiyle değişen sıcaklıkların, böcek ilaçlarının yaban arıları üzerindeki olumsuz etkiyi artırdığı tespit edildi. Çalışma kapsamında, 21, 27 ve 30 santigrat derecede, iki farklı böcek ilacı etkisi altındaki yaban arılarının davranış biçimlerine etkisi gözlemlendi. Gözlemler sonucunda ise yaban arılarının, beslenme, duyarlılık, hareket kabiliyeti ve yürüme oranlarıyla ilişkili davranışlarının düşük sıcaklık altında böcek ilacından güçlü şekilde etkilendiği görüldü.

Böcek ilacı etkisindeki yaban arılarının başka bir davranışı olan uçuş mesafesinin de 21 ila 27 santigrat derecede aynı seyrettiği belirtilirken, 30 santigrat dereceye ulaştığında ise keskin bir şekilde düştüğü tespit edildi. Uzmanlar, küresel ısınmanın neden olduğu aşırı sıcaklıkların, böcek ilaçlarının arı popülasyonu ve tozlaşma üzerindeki etkisini artırabileceği görüşünde.

Hayvanların korunmasına yardımcı olunmalı

Araştırmanın yazarlarından olan Dr. Richard Gill, sonuçlara ilişkin değerlendirmede bulunarak, “En yüksek sıcaklıktaki uçuş performansındaki düşüş, arıların sıcaklık ve böcek ilacına maruz kalmasıyla birleşince bir yerde dayanma kabiliyetini aştığını gösteriyor. Sıcaklık, gün içinde sürekli değişebilir ve bu durum göz önüne alındığında böcek ilacının tehlikelerine ilişkin algımız da değişiyor” dedi.

İklim değişikliği nedeniyle arıların böcek ilaçlarına ve aşırı sıcaklara daha fazla maruz kalabileceğine dikkat çeken Gill, “Araştırmamızla arı gibi polen taşıyan hayvanların korunmasına yardımcı olmak için böcek ilaçlarının farklı iklim bölgelerinde ilaçların doğru konsantrasyonlarından uygulanmasına yardımcı olabiliriz” diye konuştu.