Küresel piyasalarda Fed kararı sonrası temkinli görünüm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi kararının ardından yatırımcıların temkinli adımlarıyla karışık bir seyir öne çıktı.

Fed’den faiz indirimi ve piyasa tepkisi

Fed, faizleri beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek indirim sürecinin devam edeceğinin sinyalini verdi.

Bu karar risk iştahını artırsa da, borsaların son dönemde rekor seviyeleri test etmesi satış baskısı endişelerini beraberinde getirdi.

Yatırımcıların odağında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün yapılacak görüşme bulunuyor.

Görüşme sonrası açıklamalar küresel piyasalarda yön belirleyici olacak.

ABD piyasaları

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin altında kalması ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri azaltırken, Wall Street’te endeksler günü yükselişle kapattı.

Dow Jones: yüzde 0,27 artış

S&P 500: yüzde 0,48 artış

Nasdaq: yüzde 0,94 artış

Kurumsal tarafta, Nvidia’nın Intel ile yaptığı işbirliği sonrası hisseleri yüzde 3,5, Intel hisseleri ise yüzde 22,8 yükseldi. CrowdStrike hisseleri de gelir beklentilerini aşarak yüzde 12,8 değer kazandı.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,12’nin üzerine çıktı, dolar endeksi 97,4 seviyesinde yatay seyretti. Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3.653 dolara çıkarken, Brent petrol yüzde 0,3 düşüşle 66,9 dolardan işlem gördü.

Avrupa piyasaları

Avrupa borsaları da Fed sonrası artan risk iştahıyla pozitif seyretti. İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4’te sabit bıraktı. Ancak 2 üye 25 baz puan indirim yönünde oy kullandı.

Endeksler günü şu şekilde tamamladı:

FTSE 100 (İngiltere): yüzde 0,21 artış

DAX 40 (Almanya): yüzde 1,35 artış

CAC 40 (Fransa): yüzde 0,87 artış

FTSE MIB 30 (İtalya): yüzde 0,84 artış

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hindistan ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması yapmak istediklerini açıkladı.

Asya piyasaları

Asya’da Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini yüzde 0,5’te sabit tuttu. Karar 7’ye karşı 2 oyla alındı. Banka ayrıca yılda 330 milyar yenlik borsa yatırım fonu satacağını duyurdu.

Japonya’da enflasyon ağustos ayında yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmelerle:

Nikkei 225 (Japonya): yüzde 0,5 düşüş

Kospi (G. Kore): yüzde 0,6 düşüş

Şanghay Bileşik (Çin): yüzde 0,3 artış

Hang Seng (Hong Kong): yüzde 0,2 artış kaydetti.

Yurt içi piyasalar

Borsa İstanbul’da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. BIST 100 endeksi yüzde 1,05 değer kaybederek 11.048 puandan kapanırken, VİOP’ta BIST 30 kontratları yüzde 0,03 geriledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracına onay verdi. Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,29’dan kapanırken, bugün sabah saatlerinde yüzde 0,3 yükselişle 41,39 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.