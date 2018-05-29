Kuru kayısıda ilk lisanslı depo için imzalar atıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık." dedi.

Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsası tarafından düzenlenen "Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Protokolü İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, kayısı üretimini ve ticaretini çok daha iyi şartlara taşıyacak protokol için bir araya geldiklerini söyledi.

Malatya'da lisanslı depoculuk sistemine kayısının da girmesi noktasında özel bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Türkiye, dünya yaş ve kuru kayısı üretiminde birinci sırada yer almaktadır. TÜİK verilerine göre 2017'de yüzde 35'lik artışla ülkemizde toplam 985 bin ton kayısı üretimi sağlanmıştır. Sadece Türkiye değil, artık tüm dünya biliyor, Malatya en önemli kayısı üretim merkezidir. Üretim elbette önemli ama esas önemli olan ürettiğini satabilmek. 'Ürettiğiniz değil satabildiğiniz ürün sizin' derler, gerçekten de Malatya için kayısının pazarlanması ve satılması bu anlamıyla çok önemli. Üretim ile pazarlama birbirinin ayrılmaz parçalarıdır. Kayısıda arz ve talebe baktığınızda, arz iki ayla sınırlı ama talebi 12 aya yaymak gerekir. Bu noktada lisanslı depolar çok önemli. Buğdayın, fasulyenin, nohutun, pamuğun, zeytinin dışında kayısının da lisanslı depoculuk kapsamına alınması önemli."

Lisanslı depoculuğun önemine dikkati çeken Tüfenkci, "Bugüne kadar 123 şirkete Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak kuruluş izni verdik. 2011'de 20 bin tonla başladığımız lisanslı depoculuk sisteminde bugün 1 milyon 838 bin 200 tonluk kapasiteye ulaştık. Lisanslı depolara buğday ile başladık şimdi zeytin, pamuk, Antep fıstığı, kayısı dahil geniş yelpazeye taşıdık. Tarım ticaretinde lisanslı depolar çok önemli. Onun için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıyla beraber çalışarak lisanslı depo kapasitesini artırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Ürün İhtisas Borsası geliyor"

Tüfenkci, Malatya'ya sadece kayısıda değil aynı zamanda hububatta da lisanslı depoyu kazandırdıklarını dile getirerek, "Bugün kayısının lisanslı depo protokolünü imzalayacağız, temelini de kısa zamanda atmış olacağız. Önümüzdeki hafta da inşallah Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nın kuruluşunu tamamlamış olacağız. Böylelikle Ürün İhtisas Borsası'nda da aldığınız elektronik senetler işlem görecek." şeklinde konuştu.

"Kayısının depolama sorunu bitecek"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kuru kayısıda Türkiye'nin ilk lisanslı deposunun kuruluş sözleşmesini imzalayacaklarını belirterek, "Kayısının bundan sonra depolama sorunu bitecek. Kayısının sağlıklı şartlarda depolanması imkanı bedava sağlanmış olacak." dedi.

Konuşmaların ardından Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Protokolü imzalandı.