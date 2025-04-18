Kurulan şirket sayısı azaldı, sermayeler eridi... En çok kapanan şirket o sektörde!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart ayına ilişkin açılan ve kapanan şirket sayısını açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirketlerin sayısı azalırken, kapanan şirketlerin sayısı arttı.

-2025’in ilk 3 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azaldı.

-2025’in ilk 3 ayında, 2024’ün ilk 3 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 23,8 azalırken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 9,6 oranında arttı.

İlk çeyrekte kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 arttı

-2025’ün ilk 3 ayında, 2024’ün ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 1,0 oranında artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 12,3 azalış kaydedildi.

Kurulan şirket sayısında yüzde 4,7 azalma

-Mart 2025’te, Mart 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 21,2 oranında azalırken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,2 oranında arttı.

-Mart 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 15,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,8 oranında artarken kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 16,5 azaldı.

-Mart 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 8,3 azalış oldu.

-Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 1,1 oranında azaldı.

-Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 12,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 55,3 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,8 oranında azaldı.

Şirketlerin sermayelerinin toplamı yüzde 41,5 oranında azaldı

-Mart 2025’te kurulan toplam 8.557 şirket ve kooperatifin yüzde 86,5’i limited şirket, yüzde 11,4’ü anonim şirket, yüzde 2,1’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,6’sı İstanbul, yüzde 11,6’sı Ankara, yüzde 6,5’i İzmir’de kurudu.

Mart 2025’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 41,5 oranında azaldı.

-2025 yılında toplam 29.074 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 25.411 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 58,0’ını, 3.127 anonim şirket ise yüzde 42,0’ını oluşturdu. Mart ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Şubat ayına göre yüzde 41,5 oranında azaldı.

Mart 2025’te şirket ve kooperatiflerin 2.605’i ticaret, 1.181’i inşaat ve 1.176’sı imalat sektöründe kuruldu. Mart 2025’de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 538’i inşaat, 382’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112’si imalat faaliyetleri sektöründeydi.

En çok kapanan şirket toptan ve perakende ticarette

-Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 689’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273’ü imalat, 168’i inşaat faaliyetler sektöründeydi.

-Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 466’sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 201’i inşaat, 106’sı imalat faaliyetleri sektöründeydi.

-Mart 2025’te kurulan 182 kooperatifin 122’si konut yapı kooperatifidir. Kurulan 182 kooperatifin 122’si konut yapı kooperatifi 29’u işletme kooperatifi 12’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kurulmudu.

Mart 2025’te 462 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

-Mart 2025’te kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 256’sı Türkiye, 22’si Çin, 17’si İran ortaklı olarak kurulmuştur.

-Kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 65’i anonim, 397’si limited şirkettir. 2025 yılında kurulan şirketlerin 183’ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 67’si bilgisayar programlama faaliyetleri, 60’ı lokantaların faaliyetleri, sektöründe kurulmuştur.

-Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin %80,1’ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.