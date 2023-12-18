Kurumsal iş hayatını bıraktı 14 mağaza açacak

Mehtap HALICI

Lise yıllarında çalışma hayatına atılan ve Endüstri Mühendisi olan Burcu Beştaş, kurumsal iş hayatını yarıda bırakarak 8 yıl önce Keyif Bebesi adlı markayı yarattı. Keyif Bebesi’nin kuruluş ve büyüme yolculuğunda dijital pazarlama eğitimlerini tamamlayan ve yazılımla teknolojiye özel ilgili bir endüstri mühendisi olan Beştaş, markasının tüm yazılımını kendi ekibiyle geliştiriyor. 2015 yılında 9 marka 300 ürün ile başlayan bu yolculuk, bugün itibariyle 300 üzeri marka ve 50 binin üzerinde ürünle İstanbul’da 5 mağaza ve online satış kanalı ile devam ediyor.

Çocuk, aile ve yaşam mağazası olan Keyif Bebesi markasının Kurucusu olan girişimci Burcu Beştaş, “İlk mağazamızı 2018 yılında Acarkent’te açtık. 2019’da Kanyon’da açılan mağazamız ile Keyif Bebesi’nin zincir mağazalaşma sürecinin başlangıcı oldu. 2020’de Akasya AVM, 2021 yılında Akbatı AVM ve 2022’de de Buyaka AVM’de mağaza açarak 2023 yılı sonunda 5 mağazaya ulaştık” dedi. Keyif Bebesi’nin, önümüzdeki 5 yıl içinde 4’ü İstanbul’da, 10’u şehir dışında olmak üzere en az 14 mağaza daha açma hedeflerinin olduğunu söyleyen Burcu Beştaş, sözlerine şöyle devam etti:

Kendi üretim sürecini başlatacak

“Keyif Bebesi, 2024 yılında kendi markasının üretim sürecini başlatmayı ve ihracat ile büyümesini hızlandırmayı planlıyor. Ayrıca 2024 yılında kendine özel marka ithalatlarıyla da ürün gamını özelleştirmeye devam edecek. Yurtdışı için atacağı ilk adımı hem kendi özel markasının ihracatı, hem de hayalindeki mağaza açılış süreci ile 2024 yılı sonunda atmayı planlıyor.”