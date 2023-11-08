Kuveyt’in alt ve üst yapı inşaatına talibiz

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’den 27 sektörden 150’yi aşkın iş insanı Kuveyt’e çıkarma yaptı. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) organizasyonunda gerçekleşen Türkiye Ticaret Heyeti, Kuveytli iş insanları ve alım gruplarıyla bir araya gelerek ticaret ve yatırım fırsatlarını görüştü.

Ticaret heyetinin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohammad Othman Alaıban, Türkiye Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla gerçekleşti. İkili görüşmeler öncesi açılış konuşmasını yapan Bakan Ömer Bolat, “Kuveyt çok özel bir ülke, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye’nin Körfez’e açılan kapısı, Türkiye de Kuveyt’in Avrupa ve Asya’ya açılan kapısı. İki ülke arasında sağlam ve sarsılmaz bir ittifak ilişkisi var. Bu ilişkileri daha da güçlendirmek için buradayız” diye konuştu.

“Alt ve üst yapı inşaatına talibiz”

İki ülke arasındaki ekonomik göstergelerle ilgili bilgi veren Bakan Bolat, “2022’de 956 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin 623 milyon doları bizim ihracatımızdan geliyor.

Bu yılın ilk 10 ayına geldiğimizde ise ticaret hacmimiz, küresel resesyondan dolayı 680 milyon dolara geriledi. Bizim ihracatımız ise 575 milyon dolar oldu. İnşallah karşılıklı görüşme ve fuarlarla bu rakamı hızla artıracağımıza inanıyoruz” dedi. Kuveyt’in 40 milyar dolarlık ithalatı ve 75 milyar dolarlık ihracatı bulunduğunu aktaran Bolat, “Biz de 5 yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kuveyt’in gelecek dönem için 18 adet SİHA alma anlaşması yaptığını hatırlatan Bakan Bolat, Kuveyt Havalimanı inşaatının da bir Türk firması tarafından yapıldığını belirtti. Özellikle Türk müteahhitlerin dünyada elde ettiği başarıya değinen Bolat, “Müteahhitlerimiz dünyada ikinci sırada yer alıyor. Kuveyt’te ise bugüne kadar 9 milyar dolar büyüklüğünde 50 kadar büyük proje geliştirdiler. Kuveyt’in 2035 yılı için liman, serbest bölge, kalkınma projesi var. Biz de bu dönemde alt ve üst yapı projelerinde daha çok yer almak istediğimizi belirttik” diye konuştu.

“Daha çok yatırım için elimi uzatıyorum”

Türkiye ve Kuveyt arasındaki ekonomik ilişkilerin Turgut Özal döneminde başladığını ve halen finans, gayrimenkul, imalat, turizm gibi sektörlerden 427 Kuveytli şirketin Türkiye’de 2 milyar dolara yakın yatırımı bulunduğunu ifade eden Bolat, “Bu yatırımları daha da artırmak için elimizi uzatıyoruz” dedi. Kuveytli mevkidaşı ve Petrol Bakanı ile de görüşme yapan Bakan Ömer Bolat, müteahhitlik ve savunma sanayiinde yakalanan işbirliklerini petrol, oto yedek parça, demir-çelik gibi daha geniş alanlara yaymak istediklerine işaret etti.

“Hem kamu hem de özel sektörü yatırıma çağırıyoruz”

Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohammad Othman Alaıban da yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde yeni bir döneme girildiğini söyledi. Mohammad Othman Alaıban, “Bugün karşılıklı olarak yatırım imkanlarını ele alacağız.

Hem kamu hem de özel sektör arasındaki ortaklıkların artırılması için çalışacağız. Kuveyt Devleti son dönemde yatırım ve çalışma ortamını iyileştirmek için yasal düzenlemeler yaptı. Başka ülkelerde de yatırım ortamı yaratmak için adımlar atıldı. Yatırım için KOBİ’lere mali destek ve ulusal fon desteği sağlıyoruz. Yabancılar da verilen tüm teşviklerden yararlanıyor” dedi.

Gültepe: Yeni iş birlikleri için buradayız

Türkiye ve Kuveyt’in bu coğrafyada ağırlığı olan iki önemli ülke olduğunu söyleyen TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise, “4 bin firmamız bölgeye ihracat yapıyor. En yüksek ihracat yaptığımız sektörler 87 milyon dolarla hazır giyim, 76 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 55 milyon dolarla da kimyevi maddeler sektörleri ilk üçte yer alıyor.

Ayrıca, ilaç ve kimya, tarım ve hayvancılık ile demir-çelik sektörlerinde ciddi bir ihracat potansiyelimiz var” dedi. ‘Kazan-kazan’ ilkesi çerçevesinde yeni iş birliklerinin temellerini atacaklarını dile getiren Gültepe, şunları söyledi: “Kuveyt’e bu yılki ilk 10 aylık ihracatımızda, dünya pazarlarında yaşanan daralmalardan dolayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 eksideyiz.

Ama bugün tekstilden gıdaya, bilişimden halıya, metalden mobilyaya geniş bir yelpazede firmalarımızla buradayız. Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle karşılıklı ticareti geliştirmesini; bölgenin geleceği adına son derece önemsiyoruz. Karşılıklı ticaretin getirdiği bereketi, bolluğu, bu bölgeyle paylaşmak istiyoruz.”

İsrail'le ticaret bir ayda %50 azaldı

Toplantının ardından Türk ve Kuveytli gazetecilerle bir araya gelen Bakan Bolat, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı. Bakan Bolat, saldırıların başladığı günden bu yana geçen 1 aylık süreçte karşılıklı ticaretimizin yüzde 50’den fazla düştüğünü kaydetti.

Arap turist sayısı artıyor

Türkiye ekonomisinde önemli yeri olan turizm sektörü için Arap turistlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, “ Son dönemde sanki Türkiye’de Arap turistlere yönelik negatif bir tutum varmış gibi yansıtılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Araplardan Türkiye’ye yönelik yoğun bir ilgi ve teveccüh var. Turistlerin beşte biri Arap ülkelerinden geliyor. Buna karşın sosyal medya trollerinin zehirleme çabaları var. Bu durum gerçeği yansıtmıyor” dedi.