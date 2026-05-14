Lagarde’dan AB liderlerine net mesaj: "Tamam mı devam mı" aşamasındayız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği liderlerine bloğun temellerini güçlendirme konusunda cesaret göstermeleri çağrısında bulundu.

Almanya’da konuşan Lagarde, Avrupa'nın kurumsal yapısındaki boşluklara karşı daha az hoşgörülü bir dünyada bulunduğunu ifade ederek "Daha önceki bir dönem için inşa edilen kurumlar, tam olarak karşılamak üzere tasarlanmadıkları taleplerle sınanıyor" dedi.

Lagarde, selefi Mario Draghi’nin Avrupa’yı daha rekabetçi hale getirme konusundaki çalışmalarının altını çizdi.

"Kendi kendilerine yetme tavrı"

Liderlere, Draghi’nin önerilerini hayata geçirmeleri ve “kendi kendilerine yetme tavrını kırmaları” çağrısında bulunan Lagarde, “Mario’nun teşhisine göre harekete geçmesi gerekenler onlar. Bu anın kaçırılmış bir fırsat mı, yoksa Avrupa’nın inşasında atılan bir adım mı olacağına karar vermesi gerekenler onlar” diye konuştu.

Jeopolitik gerilimlerin artması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklerine karşı gösterdiği küçümseme karşısında, Lagarde ve diğer ECB yetkilileri, Avrupa hükümetlerine bölgenin ekonomik ve siyasi temellerini güçlendirmeleri ve özerkliğini artırmaları için bugüne kadar defalarca çağrıda bulundu.

Geçen yıl, kendisi de eski bir maliye bakanı olan Lagarde, büyümeyi artırmaya yönelik önlemler konusunda sürekli oyalamanın, refahın daha da kaybedildiği yıllarla devam edemeyeceğini, çünkü bunun sadece hayal kırıklığı yaratmakla kalmayıp aynı zamanda “sorumsuzluk” olacağını söyledi. Bu yılın başlarında, ECB Yönetim Kurulu, bölgeyi güçlendirmek için “acil toplu eylem” çağrısında bulunarak, bir tasarruf ve yatırım birliği, dijital euro, tek pazarın derinleştirilmesi, inovasyonu teşvik edecek politikalar ve daha basit mevzuata duyulan ihtiyacı vurguladı.

Lagarde, “Avrupa, kendi içine kapanmak yerine birlikte inşa ettiğinde daha güçlüdür. Şimdi sıra Avrupa liderlerinde ve kalıcı olanı inşa etmeleri gerekiyor. İhtiyacları olan şey, harekete geçme cesareti” dedi.