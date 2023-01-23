Latin Amerika’da hedef 35 milyar dolar ihracat

Deveci, “2022’de Kolombiya’dan getirdiğimiz turist sayısı 14 bindir. Bu, bugüne kadar bir sezonda Kolombiya’dan gelmiş en yüksek turist sayısıdır.” dedi.

Deveci, Türkiye’ye en fazla turist getiren, sektörün öncülerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, rakamlara bakıldığında ciddi pay sahibi olduklarını söyledi.