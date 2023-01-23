Latin Amerika’da hedef 35 milyar dolar ihracat
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı Cengiz Deveci, Türkiye’nin Latin Amerika ülkeleriyle 15 milyar dolar olan ticaret hacmini 5 yıl içinde 30-35 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
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Deveci, “2022’de Kolombiya’dan getirdiğimiz turist sayısı 14 bindir. Bu, bugüne kadar bir sezonda Kolombiya’dan gelmiş en yüksek turist sayısıdır.” dedi.
Deveci, Türkiye’ye en fazla turist getiren, sektörün öncülerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, rakamlara bakıldığında ciddi pay sahibi olduklarını söyledi.