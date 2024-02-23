Limak Şirketler Grubu 2024'te halka arzlara devam etmeyi planlıyor

Özdemir, Limak olarak büyüme üzerine kurulu bir stratejiyle ilerlediklerini, inşaatın ana sektörlerinden biri olduğunu aynı zamanda enerji, çimento, turizm, gıda gruplarında da çalıştıklarını ve yatırımlara sürekli devam ettiklerini söyledi.

Özdemir, çimento sektöründe büyümeyi sürdürdüklerini aktararak, "Enerji grubunda da hep üstüne koyarak geldik. İnşaatta 18'e yakın ülkede iş yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Grubumuz İspanya'dan başlamak üzere Kuveyt, Suudi Arabistan, Afrika'da birçok yerde iş yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Suudi Arabistan'da çok önemli işler yapıyorlar. Biz de buralardan pay almaya çalışıyoruz. Birkaç proje aldık ve devam edeceğiz. Bir Türk şirketi olarak Avrupa, Afrika, ve Asya'da da iş yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

2024 yılının ilk çeyreğinin sonunda da Limak grubunun önemli bazı şirketlerini halka arz etmeyi planladıklarını kaydeden Özdemir, "Şu anda o çalışmalarımız devam ediyor. Hem SPK'da hem Borsa İstanbul'da çok önemli derecede çalışmalar yapılıyor. Ekibimiz şu anda çalışmalara başladı. Yakın zamanda Limak yenilenebilir enerjiyi de halka arz etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecekte farklı sektörlerde de faaliyet göstermek adına çalıştıklarını bildiren Özdemir, "Bilişim sektöründe de çalışmalarımız sürüyor. Bu alanda çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi planlıyoruz. İnşallah arkadaşlarımız ile hedefe kitleniriz ve orada da büyümeye çalışırız. Ama kendi sektörlerimizde büyümeye devam edeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Nihat Özdemir, Limak Şirketler Grubu fabrikalarının bulundukları coğrafya ve barındırdıkları potansiyele dikkati çekerek, "Çimentoda Limak, Türkiye'nin önemli bölgelerine yayılmış vaziyette. Trakya ve Balıkesir'de fabrikamız var. Balıkesir gelişmekte olan bir yer. Otoyol geldikten ve Çanakkale Köprüsü yapıldıktan sonra Balıkesir'de önemli derecede büyüme görüyoruz. Büyüme dediğim oradaki yatırımların artması demektir. Balıkesir çok önemli bir il. Marmara'da ve Ege sahilinde kıyısı var. Buradan da payımızı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Birçok sektörde elde edeceğimiz katkıları diğer sektörlere aktarmayı planlıyoruz"

"Enerji sektöründe birçok dalda faaliyet gösterdiklerini belirten Özdemir, "Doğal gazda Hamitabat santralimiz var. İstanbul'un önemli derecede enerjisini temin etmekte. Kömürde varız ve bunun yanında hidroelektrikte de Türkiye'nin en iyi şirketleri Limak bünyesinde. Güneş enerjisi ve jeotermalde de varız. Birçok sektörde elde edeceğimiz katkıları diğer sektörlere aktarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Limak Doğu Anadolu Çimento'nun hiçbir finansal borcu olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halka arzdan gelecek gelirle Ergani Çimentoyu, Limak Doğu Anadolu Çimento'ya katacağız. Bu bizim içi önemli bir güç olmuş olacak. Bölge gelişmekte olan bir bölge. Genç nüfus olan bir yer ve halkımız da yatırımcılar da buraya çok önem verdi. Hepsi burada hisse almak istedi. 3 milyon 100 bin kişi buraya yatırım yapmak istedi, bu çok önemli bir rakam. Şirketler ve kurumsallar bazında da 10 katı talep geldi. Başarılı bir halka arz yapmış olduk. Limak Doğu Anadolu Çimentonun hiçbir finansal borcu bulunmamakta. Önümüzdeki günlerde de bu işlemi bitirdiğimizde kamuoyuna açıklayacağız. Bu ikisi çimentoda büyümeye devam edecektir."