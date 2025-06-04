Maaş ödemelerinde yeni dönem! Özgür Erdursun 'Çok ciddi cezalar uygulanıyor' diyerek uyardı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yapılan düzenleme 4 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce beş ve daha az çalışanı olan işyerlerinde maaş ödemeleri elden yapılabiliyordu. 1 Temmuz 2025’te itibarıyla bu sınır üç işçiye indirildi.

Özgür Erdursun uyardı

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya gazetesi yazarı Özgür Erdursun “Çok ciddi cezalar uygulanıyor” diyerek işverenleri uyardı.

* Buna göre; işverenin elden ücret ödediği her bir ay için işyerine iki asgari ücret tutarından idari para cezası uygulanacak.

* Durumun denetim sonucu tespit edilmesi halinde ücret bordroları ve işletmenin tutmuş olduğu yevmiye defteri geçersiz sayılacak ve her bir geçersizlik hali için işyerine yarım asgari ücret tutarında (12 asgari ücret tutarını geçemez) idari para cezası uygulanacak.

* İşçilere elden ödeme yapıldığının tespit edildiği yıllar için işyerinin almış olduğu 'Asgari Ücret Desteği' iptal edilecek ve ilgili tutarlar yasal faizi ile SGK’ya geri iade edilecek.

* İşveren, eksik bildirdiği prim ve vergileri gecikme zammı ile birlikte ilgili kurumlara ödemek zorunda kalacak.

* Nakit olarak ödenen ücretin ödenmediği iddiası sonrası çalışana yeniden ücret ödenmesi söz konusu olabilecek.