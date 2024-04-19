Mahfi Eğilmez yazdı: Skimpflasyon, shrinkflasyon, greedflasyon hepsi mevcut, daha ne olabilir ki...

Eski Hazine Müsteşarı, iktisat uzmanı, akademisyen ve yazar Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin para politikasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

X (Twitter) hesabından ironik bir mesaj yayınlayan Eğilmez, "Son günlerde en beğendiğim söz 'Gerekirse para politikasını daha fazla sıkılaştırabiliriz' sözü" yazdı.



Mahfi Hoca, mesajının devamında, "Enflasyonda ilk beşe girmişsin, baz etkisiyle gelecek bir düşüş dışında umut yok, skimpflasyon, shrinkflasyon, greedflasyon hepsi mevcut. Gerekmesi için daha fazla ne olabilir ki" ifadelerini kullandı.

Shrinkflation (Şrinkflasyon) nedir?

Shrinkflation herhangi bir ürünün fiyatını artırmadan gramajındaki değişiklikle yapılan gizli zamları açıklamakta kullanılan bir terim. Ürün kalemi açısında fiyat seviyesi korunmuş olsa da aynı paraya alınan mal azaldığı için aslında daha pahalı hale gelmiş oluyor.

Skimpflasyon nedir?

Skimpflasyon ise şirketlerin artık sundukları ürün ya da servisin kalitesini düşürdükleri durumu tanımlamak için üretilen bir terim. Özellikle gıda sektöründe ürünün içeriğindeki pahalı maddelerin azaltılarak maliyeti daha düşük maddelerin artırılması skimpflasyonun en fazla görüldüğü örneklerden birisi.

Greedflation (Greedflasyon) nedir?

Greedflasyon İngilizce 'açgözlülük' anlamına gelen 'greed' ve 'enflasyon' kelimelerinin birleşmesiyle oluşan bir terim. Bu durum, yüksek enflasyon yaşanan ülkelerde mal ve hizmet fiyatlarının mevcut enflasyon oranının üzerinde artış göstermesi anlamına gelir.