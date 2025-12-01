Mahfi Eğilmez’den çarpıcı analiz: ‘Maliyeti ağırlaşıyor’ diyerek dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üçüncü çeyrek büyüme verilerini açıklamasının ardından Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi blogunda yayımladığı yazı ile büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 arttığını, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak bakıldığında ise önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 3,4 artış kaydedildiğini hatırlatan Eğilmez şunları kaydetti:

"Yıllıklandırılmış bazda yüzde 3,7 oranında artış bizim potansiyel büyüme oranımız olan yüzde 4,9’a göre düşük olmakla birlikte dünyada büyüme hızlarının genel olarak düştüğü bir ortamda bu, iyi bir oran olarak kabul edilebilir."

Eğilmez, büyümenin ayrıntılarında bazı kafa karıştıran unsurlar olduğunu söyledi.

Tarım sektörü için uyardı

Tarım sektörü hariç bütün sektörlerin büyüdüğünü hatırlatan Eğilmez, "Tek kaybeden, üstelik de yüzde 12,7 gibi ciddi bir oranla, tarım sektörü olmuş. Tarım sektöründeki bu olumsuz gidişin maliyeti giderek ağırlaşıyor, ileride daha da ağır olacak" dedi.

Mahfi Hoca, tarım sektörüyle ilgili olarak zaman geçirmeden kapsamlı bir programın yürürlüğe konması, tersine öneri yapan uluslararası kuruluşları dinlemeksizin tarım kesimine geniş bir destekleme uygulamasını hemen başlatılmasının gerekli olduğunu söyledi.

İnşaat ve sanayi sektörlerindeki şikayetlere dikkat çekti

İnşaat ve sanayi sektörlerindeki büyüme oranlarının ise piyasa şikâyetleriyle örtüşmediğini dile getiren Eğilmez yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İnşaat sektöründeki firmalar “satışların durduğundan” şikâyet ediyorlar. Oysa TÜİK’in konut satışları endeksi bu şikâyetlerin pek doğru olmadığını gösteriyordu. Burada da sonuç endeks bilgilerini doğrular şekilde çıkmış. İnşaat sektörü büyümede lokomotif olmaya devam etmiş.

Benzer şikâyetler sanayi sektörü için de geçerli. Her kesimden sanayici, işlerinin kötüye gittiğinden, maliyetlerin çok yükseldiğinden ve yeterince kazanamamaktan şikâyet ediyor. Özellikle tekstil sektöründe bu şikâyetler en üst düzeyde. Gerek İmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranındaki (KKO) gelişmeler gerekse TÜİK’in Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) verileri de bu şikâyetlerin haklı olduğunu gösteriyor.

Bu durumda eğer TÜİK’in hesaplamaları doğruysa inşaatçı ve sanayicilerin şikâyetleri haksız yok eğer onların şikâyetleri haklıysa TÜİK’in hesaplamaları sorunlu demektir. Bir başka deyişle ikisi birden doğru olamaz."

'Dezenflasyon programına güven eksikliğini gösteriyor'

Eğilmez, GSYH’nin harcamalar yönünden durumuna bakıldığında ise hane halkı tüketiminin yüzde 4,8 artmasının dezenflasyon programına güven eksikliğini gösterdiğini söyledi. Eğilmez normal koşullarda bu artış anormal sayılmayacağını ancak dezenflasyon programı uygulanıyorsa bu artışın hane halklarının dezenflasyona inanmadığını ve tüketime devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Eğilmez yazısında "Özellikle de enflasyonun oldukça üzerinde reel faiz verildiği bir ortamda tüketimin bu şekilde artması beklentilerin kırılamadığının açık bir göstermesi olarak karşımızda duruyor" ifadelerine yer verdi.

'Süre uzadıkça yan etkiler ortaya çıkmaya başladı'

Eğilmez, ihracatın yüzde 0,7 azalırken ithalatın yüzde 4,3 artmasını ise kur baskılamasının artık ihracatı iyice zorlamaya başladığını ve ithalatı teşvik ettiğini söyledi.

Kuru baskılayarak enflasyonla mücadelenin yaygın bir sistem olduğunu söyleyen Eğilmez, bu tür uygulamalar uzun sürmemesi gereken en çok bir- bir buçuk yılda sonuç alınması gereken uygulamalar olduğunu söyledi.

Süre uzadıkça yan etkilerin ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Eğilmez, "Süre fazlasıyla uzadığı için yan etkiler artmaya başlamış görünüyor. Üstelik yukarıda da değindiğimiz gibi hane halklarının enflasyonun düşeceğine olan inancı bulunmadığı için enflasyonun düşürülmesine katkıları da çok zayıf kalıyor" dedi.

İşgücü ödemelerinin yüzde 41,1 artmasına rağmen GSYH içindeki payının yüzde 35’te sabit kaldığını aktaran Eğilmez, "Özetle söylemek gerekirse çevrede gördüğümüz, duyduğumuz yakınmalardan yalnızca ihracatçıların yakınmaları TÜİK verileriyle tutarlı görünüyor. Diğerleri kafa karıştırıcı yakınmalar ya da sonuçlar olarak duruyor" değerlendirmesinde bulundu.