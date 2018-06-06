Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek süre

06 Haziran 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Hazine arazilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk" diyen Ağbal, "Kullanıcısı olup da Hazine'ye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yaptıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını belirten Ağbal, belediyeye devredilen taşınmazların 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacağını bildirdi.

Kaynak: AA