Manisa'ya dev yatırım: 2 bin 163 kişiye istihdam, ekonomiye 245 milyon lira katkı

Yumaklı, NSosyal hesabından Manisa'da yapılan sulama yatırımına ilişkin bilgi verdi.

Gediz Ovası'nın bereketine bereket katacaklarını belirten Yumaklı, "810 milyon lira maliyetle hayata geçireceğimiz Kelebek Barajı Sulaması, 24 bin dekar araziyi modern sulama sistemlerine kavuşturacak. 2 bin 163 kişiye istihdam kapısı aralayacak bu yatırım, ülke ekonomisine yılda 245 milyon lira katkı sağlayacak. Manisa'mıza ve bölgemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.