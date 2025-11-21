Bakan Yumaklı duyurdu! 331 milyon liralık tarımsal destek bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 331 milyon 664 bin lira tutarındaki tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda tarımsal desteklerin üretimi güçlendirmek amacıyla sürdüğünü belirterek, "331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre destek ödemelerinin dağılımı şöyle gerçekleşecek:

- Kırsal kalkınma yatırımları: 290 milyon 934 bin 627 lira

- Bireysel sulama sistemleri: 33 milyon 874 bin 22 lira

- Sertifikalı tohum üretimi: 5 milyon 593 bin 977 lira

- Hububat, baklagil ve dane mısır üretimi: 805 bin 149 lira

- Dane zeytin üretimi: 456 bin 225 lira