Milyarder düğünleri Avrupa’ya kayıyor

Recep ERÇİN

Küresel MICE (Top­lantı, teşvik, kon­ferans ve sergi) pa­zarının 2025’te 1 trilyon 67 milyar dolara ulaşması bek­leniyor. Pazarın büyüklüğü 2026 yılında 1,1 trilyon do­ları geçecek. Bu sektör için­de nispeten mütevazı bir yeri olan lüks düğünler ve desti­nasyon düğünleri dünya ge­nelinde hızla büyüyor. Lüks düğünlerin küresel pazar de­ğeri 2024 yılında 42,8 mil­yar euro oldu. Bu yıl sonunda 56,3 milyar euroya ulaşma­sı bekleniyor.

Pazarın; artan seyahat harcamaları, kişi­selleştirilmiş deneyim tale­bi ve yaratıcı hizmet anlayı­şındaki gelişmeler sayesin­de 2029’a kadar yüzde 278,8 oranında büyüyerek, 162,1 milyar euro büyüklüğü yük­seleceği öngörülüyor. Sektör otelcilik, moda, fotoğrafçılık, organizasyon, ulaşım, gast­ronomi ve etkinlik teknolo­jileri gibi 10’dan fazla sektörü doğrudan etkiliyor.

Lüksün ortası ayağını kesiyor

Türkiye de; İstanbul, Ka­padokya, Antalya, Bodrum gibi uluslararası üne sahip turizm merkezleri ile varlık­lı kesimin düğünlerini yap­mak istediği ülkelerden biri iken son yıllardaki enflasyo­nist süreç tercihleri etkiledi.

Pazar büyüklüğü geçen yıl 2,6 milyar euro iken bu yılın 2,4 milyar euro gelirle tamam­lanması bekleniyor. Kamuo­yunda lüks düğün olarak bi­linen destinasyon düğünle­rinin sayısının yarı yarıya azaldığını belirten Türkiye Uluslararası Etkinlikler Der­neği (TUED) Başkanı Mel­tem Tepeler Beyazıt’ın ver­diği bilgilere göre, özellikle orta segmentteki düğünler ülkeden ayağını kesti. Lüks düğünlerde ise sayı hatırı sa­yılır oranda azaldı.

“Biz her sene 35-40 lüks düğün yapar­ken sayı 25’lere düştü” diyen Beyazıt, “Biz artık orta ölçek­li düğünleri de almak istiyo­ruz ama Türkiye’nin paha­lılığı yüzünden orta ölçekli düğünler bitti. Düğünde orta direk eriyor. Herkes kan ağlı­yor, orta ölçekli otellerin ço­ğu boş geçti. Yüzde 60 dolu­luk vardı” bilgilerini paylaştı.

İstanbul’un fiyatlarda Pa­ris, Londra, New York ile eşit hatta daha yüksek olabildi­ğini anlatan Meltem Tepeler Beyazıt, “Ne diye burada bu kadar parayı harcayayım, di­yorlar ama Türkiye sevilen de bir yer. Orta ölçekliler, Tür­kiye’deki fiyata bakıp İtal­ya’da, İspanya’da yapıyorlar. En moda ülke İtalya, İspan­ya, Fransa’nın güneyi.

Daha küçük ölçeklileri Yunanistan kapıyor. Bize Pakistan’dan gelen var. Uzakdoğu ülke­lerinin ilgisi başladı. Avru­pa ve ABD’de yaşayan Orta­doğu asıllı, İran asıllı olanlar Türkiye’de düğün tercih edi­yorlar. Bir ara Suudiler çoktu azaldı. Ruslar hâlâ var” diye konuştu. Yurt dışında da dü­ğün organize ettiklerini belir­ten Meltem Tepeler Beyazıt, “Öyle düğünler ki yapay zeka ile oluşturulan görseller zan­nedersiniz.

Venedik’te iki ada kapattığınız oldu. Geçen se­ne Endonezya’nın en zengin­lerinden birinin düğünü Çı­rağan’da oldu. Saray kısmını kapattı. Bu insanlar ülkemiz­de düğün yaptıklarında Bo­ğaz hattında otel kapatıyor­lar. Davet ettikleri kişilerin de kendi sınıflarında olduğu düşünüldüğünde normal bir turist harcamasına göre on kat fazla harcama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

6-7 milyon euroya çıkan düğünler var

Geleneksel düğün anlayı­şının yerini; daha kişisel, sa­mimi ve unutulmaz dene­yimler arayan çiftlerin tercih ettiği destinasyon düğünle­rinin aldığını ve çiftlerin ar­tık düğünlerini yalnızca bir “tören” olarak değil, aynı za­manda tatil, kültürel dene­yim ve kutlama olarak kurgu­ladığını dile getiren Meltem Tepeler Beyazıt’ın verdi­ği bilgilere göre, düğün büt­çelerinde en yüksek kalem mekan kiralama giderleri oluyor.

Türkiye’de ise orta­lama bir destinasyon düğü­nünün minimum bütçesi 25 bin euro’dan başlıyor ve 6-7 milyon euro’ya kadar çıkabi­liyor. Fransa’da ortalama bir mekan 11 bin euro, ABD’de 10 bin euro, İtalya’da ise 7 bin 500 euro seviyesinde. Bunun yanında, düğün planlayıcısı 5 bin euro, fotoğraf ve video hizmetleri 2 bin euro civarı, çiçek aranjmanları bin 500– 2 bin euro, yemek servisleri ise kişi başı 135 euro’dan baş­lıyor.

Ortalama 50–100 kişi­lik bir düğün organizasyonu, 3-5 gün arasında süren ko­naklamalar ve etkinlik har­camalarıyla birlikte kişi başı­na 3 bin euroya kadar çıkabi­liyor. Dünyada geçen yıl 600 milyon euroya mal olan bir düğün Hindistan’da yapıldı.

Kutlama turizmi son yıllarda öne çıkıyor

Dünyada kutlama turizminin öne çıkmaya başladığını anlatan Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı Meltem Tepeler Beyazıt, gelir bakımından creme de la creme kesimin geldikleri ülkede sadece otel olarak günlük en az bin dolar bıraktıklarını söyledi. Alışveriş bütçesi de eklendiğinde büyük bir turizm geliri elde edildiğini belirten Beyazıt, düğün organizasyonunun yanında Türkiye’ye daha fazla uluslararası etkinlik getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

“Ben bu işin Don Kişot’uyum” diyen Beyazıt, “2022 yılında önce Sofralar Sergisi adı altında dünyaca ünlü 9 uluslararası tasarımcısını Türkiye’ye getirdik. İlk sene İstanbul Sofraları ile başlayan serüven, ertesi sene Yaratıcılık Konferansı olarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam etti. Sofralar Sergisi & Yaratıcılık Konferansı ile Türkiye’yi bu alanda merkez yapmak istiyoruz.

Kendi imkanlarımız ve sponsorların desteği ile bunu yapıyoruz” dedi. Sergi ve konferans 17 Aralık’ta İstanbul Lütfi Kırdar’da yapılacak. Bu kapsamda Michael Jordan, Jennifer Lopez, Meghan Trainor ve The Kardashians gibi dünya çapındaki ünlüler için kutlamalar tasarlayan Sharon Sacks’dan Ortadoğu kraliyet aileleri için etkinlikler yaratan Ali Behnam Bakhtiar’a, latin düğünlerinin planlamacısı Simone Tostes’ten lüks endüstrisine yön veren Diversity Luxury Platformunun Kurucusu Elizabeth Solaru’ya kadar alanında üst düzey isimler İstanbul’a gelecek.