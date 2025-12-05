Milyarder düğünleri Avrupa’ya kayıyor
Lüks düğün organizasyonlarının yarı yarıya azaldığını belirten TUED Başkanı Meltem Tepeler Beyazıt, fiyat yüzünden Avrupa’nın tercih edildiğini söyledi. Özellikle orta segmentteki kayba işaret eden Beyazıt, İstanbul’un fiyatta Paris, Londra, New York ile yarıştığını kaydetti.
Recep ERÇİN
Küresel MICE (Toplantı, teşvik, konferans ve sergi) pazarının 2025’te 1 trilyon 67 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın büyüklüğü 2026 yılında 1,1 trilyon doları geçecek. Bu sektör içinde nispeten mütevazı bir yeri olan lüks düğünler ve destinasyon düğünleri dünya genelinde hızla büyüyor. Lüks düğünlerin küresel pazar değeri 2024 yılında 42,8 milyar euro oldu. Bu yıl sonunda 56,3 milyar euroya ulaşması bekleniyor.
Pazarın; artan seyahat harcamaları, kişiselleştirilmiş deneyim talebi ve yaratıcı hizmet anlayışındaki gelişmeler sayesinde 2029’a kadar yüzde 278,8 oranında büyüyerek, 162,1 milyar euro büyüklüğü yükseleceği öngörülüyor. Sektör otelcilik, moda, fotoğrafçılık, organizasyon, ulaşım, gastronomi ve etkinlik teknolojileri gibi 10’dan fazla sektörü doğrudan etkiliyor.
Lüksün ortası ayağını kesiyor
Türkiye de; İstanbul, Kapadokya, Antalya, Bodrum gibi uluslararası üne sahip turizm merkezleri ile varlıklı kesimin düğünlerini yapmak istediği ülkelerden biri iken son yıllardaki enflasyonist süreç tercihleri etkiledi.
Pazar büyüklüğü geçen yıl 2,6 milyar euro iken bu yılın 2,4 milyar euro gelirle tamamlanması bekleniyor. Kamuoyunda lüks düğün olarak bilinen destinasyon düğünlerinin sayısının yarı yarıya azaldığını belirten Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı Meltem Tepeler Beyazıt’ın verdiği bilgilere göre, özellikle orta segmentteki düğünler ülkeden ayağını kesti. Lüks düğünlerde ise sayı hatırı sayılır oranda azaldı.
“Biz her sene 35-40 lüks düğün yaparken sayı 25’lere düştü” diyen Beyazıt, “Biz artık orta ölçekli düğünleri de almak istiyoruz ama Türkiye’nin pahalılığı yüzünden orta ölçekli düğünler bitti. Düğünde orta direk eriyor. Herkes kan ağlıyor, orta ölçekli otellerin çoğu boş geçti. Yüzde 60 doluluk vardı” bilgilerini paylaştı.
İstanbul’un fiyatlarda Paris, Londra, New York ile eşit hatta daha yüksek olabildiğini anlatan Meltem Tepeler Beyazıt, “Ne diye burada bu kadar parayı harcayayım, diyorlar ama Türkiye sevilen de bir yer. Orta ölçekliler, Türkiye’deki fiyata bakıp İtalya’da, İspanya’da yapıyorlar. En moda ülke İtalya, İspanya, Fransa’nın güneyi.
Daha küçük ölçeklileri Yunanistan kapıyor. Bize Pakistan’dan gelen var. Uzakdoğu ülkelerinin ilgisi başladı. Avrupa ve ABD’de yaşayan Ortadoğu asıllı, İran asıllı olanlar Türkiye’de düğün tercih ediyorlar. Bir ara Suudiler çoktu azaldı. Ruslar hâlâ var” diye konuştu. Yurt dışında da düğün organize ettiklerini belirten Meltem Tepeler Beyazıt, “Öyle düğünler ki yapay zeka ile oluşturulan görseller zannedersiniz.
Venedik’te iki ada kapattığınız oldu. Geçen sene Endonezya’nın en zenginlerinden birinin düğünü Çırağan’da oldu. Saray kısmını kapattı. Bu insanlar ülkemizde düğün yaptıklarında Boğaz hattında otel kapatıyorlar. Davet ettikleri kişilerin de kendi sınıflarında olduğu düşünüldüğünde normal bir turist harcamasına göre on kat fazla harcama yapıyorlar” ifadelerini kullandı.
6-7 milyon euroya çıkan düğünler var
Geleneksel düğün anlayışının yerini; daha kişisel, samimi ve unutulmaz deneyimler arayan çiftlerin tercih ettiği destinasyon düğünlerinin aldığını ve çiftlerin artık düğünlerini yalnızca bir “tören” olarak değil, aynı zamanda tatil, kültürel deneyim ve kutlama olarak kurguladığını dile getiren Meltem Tepeler Beyazıt’ın verdiği bilgilere göre, düğün bütçelerinde en yüksek kalem mekan kiralama giderleri oluyor.
Türkiye’de ise ortalama bir destinasyon düğününün minimum bütçesi 25 bin euro’dan başlıyor ve 6-7 milyon euro’ya kadar çıkabiliyor. Fransa’da ortalama bir mekan 11 bin euro, ABD’de 10 bin euro, İtalya’da ise 7 bin 500 euro seviyesinde. Bunun yanında, düğün planlayıcısı 5 bin euro, fotoğraf ve video hizmetleri 2 bin euro civarı, çiçek aranjmanları bin 500– 2 bin euro, yemek servisleri ise kişi başı 135 euro’dan başlıyor.
Ortalama 50–100 kişilik bir düğün organizasyonu, 3-5 gün arasında süren konaklamalar ve etkinlik harcamalarıyla birlikte kişi başına 3 bin euroya kadar çıkabiliyor. Dünyada geçen yıl 600 milyon euroya mal olan bir düğün Hindistan’da yapıldı.
Kutlama turizmi son yıllarda öne çıkıyor
Dünyada kutlama turizminin öne çıkmaya başladığını anlatan Türkiye Uluslararası Etkinlikler Derneği (TUED) Başkanı Meltem Tepeler Beyazıt, gelir bakımından creme de la creme kesimin geldikleri ülkede sadece otel olarak günlük en az bin dolar bıraktıklarını söyledi. Alışveriş bütçesi de eklendiğinde büyük bir turizm geliri elde edildiğini belirten Beyazıt, düğün organizasyonunun yanında Türkiye’ye daha fazla uluslararası etkinlik getirmek için çalıştıklarını kaydetti.
“Ben bu işin Don Kişot’uyum” diyen Beyazıt, “2022 yılında önce Sofralar Sergisi adı altında dünyaca ünlü 9 uluslararası tasarımcısını Türkiye’ye getirdik. İlk sene İstanbul Sofraları ile başlayan serüven, ertesi sene Yaratıcılık Konferansı olarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam etti. Sofralar Sergisi & Yaratıcılık Konferansı ile Türkiye’yi bu alanda merkez yapmak istiyoruz.
Kendi imkanlarımız ve sponsorların desteği ile bunu yapıyoruz” dedi. Sergi ve konferans 17 Aralık’ta İstanbul Lütfi Kırdar’da yapılacak. Bu kapsamda Michael Jordan, Jennifer Lopez, Meghan Trainor ve The Kardashians gibi dünya çapındaki ünlüler için kutlamalar tasarlayan Sharon Sacks’dan Ortadoğu kraliyet aileleri için etkinlikler yaratan Ali Behnam Bakhtiar’a, latin düğünlerinin planlamacısı Simone Tostes’ten lüks endüstrisine yön veren Diversity Luxury Platformunun Kurucusu Elizabeth Solaru’ya kadar alanında üst düzey isimler İstanbul’a gelecek.