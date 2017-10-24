Mardan Stadyumu 51 milyon TL'ye satılacak

24 Ekim 2017

Bir dönem Antalyaspor'un maçlarını oynadığı Kundu oteller bölgesine 12 kilometre mesafedeki Mardan Stadyumu 51 milyon TL bedel ile satışa çıkartılıyor.



Satışa konu olan taşınmaz üzerinde otel bloğu ve personel lojmanı da yer alıyor.

Kundu oteller bölgesinde yer alan 13 bin 519 Ada 7 Parsel, yüz ölçümü 28 bin 394,51 metrekare, tam hisse arsa 50 milyon TL, 13 bin 517 Ada 14 Parsel, yüz ölçümü 74 bin 13,98 metrekare tam hisse arsa 51 milyon TL olmak üzere satışa çıkarılacak. Açık arttırma ile satılacak taşınmazların ihalesinin 7 Kasım'da saat 09.45-10.05 arasında Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 numaralı odada yapılacağı bildirildi.



Satışa çıkan Türkiye'nin ilk 7 yıldızlı otelinin tesislerinin açılışına Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci, Paris Hilton, Tom Jones, Seal ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev katılmıştı.

Kaynak: İHA