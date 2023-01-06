Marketlerde indirim seferberliği yayılıyor

Birol BOZKURT

Enflasyonla mücadelede indirim seferberliği yerel marketlerle yayılıyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, “İndirimlerimiz sürüyor. Biz yerel zincirler de sürekli yapmış olduğumuz indirimlerin haricinde özellikle gıdada dayanıklı tüketim grubu ürünlerinde, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldık” açıklaması yaptı.

Bünyelerindeki ŞOK Marketler'de satılan 1.000 temel ürünün fiyatını ocak ayı boyunca sabitlediklerini açıklayan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in seferberlik çağrısı, perakende sektöründe indirim kampanyalarının fitilini ateşlemişti. Gıda perakendeciliği sektörünün önde gelen oyuncularından Migros ve CarrefourSA’nın yanı sıra yerel market zincirleri de enflasyonla mücadeleye omuz vermek için yüzlerce ürün grubunda yüzde 50'ye varan indirim ve fiyat sabiteme kararı aldı. Ardı ardına tüm marketlerde hayata geçmeye başlayan kampanyaların enflasyonun düşmesine katkı sunması bekleniyor.

Perakendeciler harekete geçiyor

Perakendeciler Federasyonu İstanbul Başkanı Faruk Güzeldere de Erzurum'da yaptıkları toplantıda konuyu masaya yatırdıklarını söyledi. 5.500 civarında marketi temsil ettiklerini belirten Güzeldere, bakliyat, un, makarna, temizlik malzemeleri ve hijyenik ürünler kategorilerinde indirimi gündemlerine alacaklarını vurguladı.

“Marketler indirim yarışına girdi”

Perakende sektöründe rekabetin kendiliğinden gelişen bir refleks olduğunu söyleyen Onur Market Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi de yeni yıla büyük bir indirim kampanyası ile gittiklerini duyurdu. İstanbul, Trakya Bölgesi ve Bursa'da bulunan 160 şubelerinde 4 bin barkodlu üründe indirime gittikleri bilgisini veren Tüfekçi, "Biz politika olarak indirimli her zaman gündemimizde tutan bir kurumuz. Ocak ayında da belirlediğimiz ürün gruplarında yüzde 5 ila 40 arasında değişen oranlarda indirim yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

“Halkımıza tüm desteğimizi sunacağız”

İTO Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittiklerini duyurdu. Altun, yeni yılla birlikte enflasyonun hızla geriye gitmesini beklediklerini söyledi. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Perakende Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi de olan Altun, "Enflasyondaki düşüşe paralel olarak perakende fiyatlar da düşecek. Zincir marketlerle görüştüm, hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit etti. Sektör olarak halkımıza verebileceğimizi tüm desteği sunacağız" dedi.

Bütün ürünlere yansıyacak

Happy Center Marketleri olarak da gıda ve gıda dışı ürünlerde indirime gittiklerini belirten Altun, şunları kaydetti: "Yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta gıda olmak üzere bütün ürünlere bu indirimleri yansıtmak istiyoruz."

Üreticilere çağrı: Marketlere zamlı liste göndermeyin

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, federasyon olarak, 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışan ile hizmet verdiklerini söyledi. “Yerel işletmecilerimiz, yani bizler, bildiğiniz üzere büyük bir rekabet girdabında kürek çekiyoruz” diyen Düzgün şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar ve rekabet ortamında bizlerin fiyat artırma gibi bir lüksü olamaz. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe dün olduğu gibi bugün de indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek. Ürüne zam yapan, market gibi gösteriliyor, böyle bir algı mevcut. Fakat bizler vatandaşlarımızla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Burada üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Amacımız enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak ise bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması lazım. ÜFE-TÜFE arasındaki farka baktığımız zaman üreticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen, marketleri zor durumda bir süre bırakmayınız. Mümkünse, bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyiniz.”