Mart ayının zam şampiyonu belli oldu: İşte Ramazan'da fiyatları en çok artan ve en çok azalan ürünler!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Mart ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri değerlendirdi ve verileri paylaştı. Böylece 2025 yılında Mart ayına denk gelen Ramazan ayında fiyatları en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Kuru fasulye, nohut ve kuru kayısıda fiyat uçurumu!

TZOB’un araştırmasına göre, Mart ayında en fazla fiyat farkı kuru fasulyede görüldü. Market fiyatlarıyla üretici fiyatları arasındaki uçurum 3 kata kadar ulaştı. Fiyat farkı sıralaması şu şekilde oldu:

* Kuru fasulye: Üreticide 33,29 TL, markette 102,53 TL (Yüzde 208 fark)

* Nohut: Üreticide 31,56 TL, markette 96,82 TL (Yüzde 206,8 fark)

* Kuru kayısı: Üreticide 150 TL, markette 453,70 TL (Yüzde 202,5 fark)

* Kırmızı mercimek: Üreticide 22,94 TL, markette 65,61 TL (Yüzde 186 fark)

* Yeşil mercimek: Üreticide 29,33 TL, markette 80,53 TL (Yüzde 174,6 fark)

Marketlerde en çok zamlanan ve düşen ürünler

Mart ayında market fiyatlarında toplam 39 ürünün 30’unda artış, 9’unda düşüş görüldü.

En çok fiyat artışı yaşanan ürünler

* Limon: Yüzde 53,7

* Patates: Yüzde 38,8

* Elma: Yüzde 19,8

* Sivri Biber: Yüzde 19,5

En çok fiyat düşüşü yaşanan ürünler

* Maydanoz: Yüzde 8

* Ispanak: Yüzde 6,7

* Marul: Yüzde 5,9

* Kuru incir: Yüzde 5,9

Üretici fiyatlarında limon zirvede, beyaz lahana dipte!

Mart ayında üretici fiyatlarında 31 ürünün 14’ü zamlanırken, 9’unda düşüş, 8’inde ise değişim olmadı.

En çok fiyat artışı yaşanan ürünler

* Limon: Yüzde 68,3

* Patates: Yüzde 28,3

* Antep fıstığı: Yüzde 20

* Yeşil soğan: Yüzde 16,7

En çok fiyat düşüşü yaşanan ürünler

* Beyaz lahana: Yüzde 23,4

* Maydanoz: Yüzde 13,9

* Kuru soğan: Yüzde 12,6

* Domates: Yüzde 10,3

Doğal afetler ve bayram talebi fiyatları etkiledi

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, Mart ayındaki fiyat artışlarında doğal afetlerin ve Ramazan Bayramı öncesi oluşan talep yoğunluğunun etkili olduğunu belirtti.

Don olayları nedeniyle limon fiyatları hızla yükseldi. Çukurova bölgesinde yaşanan don, erkenci patateste yüzde 50-60, geçici patateste ise yüzde 30-35 oranında zarar oluşturdu. Bu da patates fiyatlarını artırdı. Antep fıstığı fiyatları, bayram öncesi artan taleple birlikte yükseldi. Yeşil soğan ve ıspanakta seraların zarar görmesi nedeniyle arz azaldı, fiyatlar yükseldi. Beyaz lahana, maydanoz ve marul gibi ürünlerde üreticinin alım gücünün düşmesi fiyatları aşağı çekti. Kuru soğanda ithalat artışı ve don olayları nedeniyle fiyatlar geriledi.

Tarımsal girdi maliyetleri artmaya devam ediyor

TZOB’un verilerine göre, Mart ayında tarımsal girdi fiyatları Şubat ayına kıyasla artış gösterdi.

* Amonyum nitrat gübresi: Yüzde 3,7 arttı.

* Üre gübresi: Yüzde 1,9 arttı.

* Besi yemi: Yüzde 1,8 arttı.

* Süt yemi: Yüzde 1,7 arttı.

* Mazot fiyatı: Aylık bazda yüzde 2,3 düştü ancak yıllık bazda yüzde 11,1 arttı.

* Elektrik fiyatları: Son bir yılda yüzde 30,4 oranında zamlandı.