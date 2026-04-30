Masaları birleştirmek için minimum harcama şartı getiren kafeye tepki yağdı

Madrid yakınlarındaki Aranjuez’de çekildiği belirtilen bir fotoğraf, kısa sürede viral oldu. Fotoğraf, iki masanın birleştirilmesi için en az 25 euro, üç masa için ise 35 euro harcama yapılması gerektiği yazıyor.

Paylaşımın ardından kullanıcılar ikiye bölündü: Kimi bunu “aşırı ücretlendirme” olarak değerlendirirken, kimi ise yoğun işletmelerin bu tür uygulamalara başvurabileceğini savundu.

Sosyal medyada en çok dile getirilen eleştiriler, “basit bir konfor için ücret talep edilmesi” üzerine yoğunlaştı. Bazı kullanıcılar bu durumu “abartılı” bulurken, bazıları da böyle bir uygulamayla karşılaşmaları halinde mekânı terk edeceklerini belirtti.

İşletmeler neden böyle bir kural koyuyor?

İşletme sahipleri ise konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında teraslar en yoğun ve en kârlı alanlar arasında yer alıyor. Birden fazla masanın tek bir grup tarafından kullanılması, işletmenin daha fazla müşteri ağırlama fırsatını sınırlayabiliyor.

Artan kira, personel ve enerji maliyetleri nedeniyle bazı işletmeler, gelirlerini korumak için bu tür uygulamalara yöneliyor. Turistik bölgelerde rezervasyon ücreti veya minimum harcama gibi kuralların zaten yaygın olduğu belirtiliyor.