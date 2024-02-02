Mehmet Şimşek: Karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulundu.

"Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan’ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum."