TÜİK'in haziran ayı enflasyon oranını açıklaması ile memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 6 aylık fark da netleşti.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışlarıyla birlikte, memurlar ve memur emeklileri için yaklaşık yüzde 16,33 oranında bir zam yapılması bekleniyordu.

Haziran ayında enflasyon 1,37 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon ise yüzde 16,57 oldu.

Memur ve memur emeklisinin temmuz zammı yüzde 15,56

Toplu sözleşme zamları ile birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammı ise yüzde 15,56 oldu.

En düşük memur maaşı 50 bin TL'yi aştı

Bu oranlara göre en düşük memur maaşı da 50 bin 534 TL’ye yükseldi.

Memur ve memur emeklisinin maaşı nasıl hesaplanıyor?

Memur ve memur emeklisinin maaşı toplu sözleşmeden gelen zamlar ve enflasyon farkıyla birlikte hesaplanıyor.

2024 yılı ikinci 6 aylık dönemde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 16,67 zamlı alacak.