Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı emekli maaşlarına yapılacak zam oranındaydı. TÜİK'in haziran ayına ait enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olurken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranları da netleşti.

TÜİK, haziran ayına ait enflasyonu yüzde 1,37 olarak açıkladı. 2025’in ikinci yarısı için SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı da yüzde 16,67 oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz ayı maaş artışı yüzde 16,67'ye çıktı.

Ocak ayında 15,75 oranında zam almışlardı

6 aylık dönemde enflasyon oranına göre zam alan SGK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında 15,75 oranında zam almıştı.

Haziran enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkının yüzde 17 civarında olması bekleniyordu. SGK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerinin maaşlarına yüzde 17 dolaylarındaki enflasyon farkı zam olarak yansıtılacağı tahmin ediliyordu.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, veriler açıklanmadan önce en düşük emekli aylığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Işıkhan, ilk altı aylık TÜFE oranının belli olmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerekli değerlendirmelerin yapılacağını kaydetmişti.

Kök aylığı düşük olan birçok emeklinin maaşı, yapılacak zamma rağmen belirlenen en düşük ödeme tutarı 14 bin 469 TL'nin altında kalacak.