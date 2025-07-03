En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Işıkhan bugüne işaret etmişti, muhtemel rakam ortaya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonu verisini yüzde 1,37 olarak açıklarken SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisinin temmuz ara zam rakamı netleşti.

Ocak-Mayıs döneminde 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16,67 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına ara zam olarak yansıtılacak.

Fakat Ocak 2025'ten bu yana 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığıyla geçinen emeklilerin durumu daha farklı...

Bu kapsamda 3,7 milyon emekli bulunuyor. Yani milyonlarca emekli en düşük emekli aylığına ne kadar yapılacağını, en düşük emekli aylığının ne kadara çıkacağını merak ediyor.

Kök maaş sorunu çözülecek mi?

Zira kök maaşı örneğin 12 bin 500 lira olan bir emeklinin aylığına altı aylık enflasyon farkı zam olarak yansıdığında bu kapsamdaki emekliler hemen hemen zam almamış olacak.

Ancak ekonomi yönetimi en düşük emekli aylığına da zam yapılacağının sinyalini vermiş ve haziran enflasyonunun açıklanacağı bugüne işaret etmişti.

En düşük emekli aylığının artırılması için yasa çıkarılması gerekiyor.

Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın verdiği mesajlar hem de geçmiş uygulamalar, altı aylık enflasyonun farkının en düşük emekli aylığının üzerine ekleneceği anlamına geliyor.

En düşük emekli aylığına ne kadar zam gelecek?

Kuvvetle muhtemel SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilecek yüzde 16,67'lik zam, 14 bin 469 liralık en düşük emekli aylığının üzerine eklenecek.

Hâl böyle olunca en düşük emekli maaşına gelecek zammın 2 bin 412 lira olması bekleniyor.

Temmuz 2025 itibarıyla da en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya çıkacak.

Böylece en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki fark 7 bin 635 liradan 5 bin 223 liraya düşecek.