Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi?

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Merkez Bankası politika faizi uzun zamandır yüzde 37'de seyrediyor. Bu ay yine kritik bir toplantı gerçekleşecek. Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası toplantısı 10 Eylül'de yapılacak, faiz kararı ise saat 14.00'te duyurulacak.

Genel görüş eylül ayında da Merkez Bankası'nın pas geçeceği yönünde.