Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler yükselecek mi, indirilecek mi?

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Ekonomi gündeminin nabzı bu hafta yeniden Merkez Bankası'nda atacak. Milyonlarca vatandaşı, yatırımcıyı ve piyasa aktörünü doğrudan etkileyen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için geri sayım başladı. Nasıl bir adım atılacağı merak edilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mayıs ayını pas geçti ve bir sonraki toplantısını 11 Haziran'da gerçekleştirecek. Karar kamuoyu ile saat 14.00'te paylaşılacak.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti de 18 Haziran'da yayımlanacak.

Uzmanlar faiz indirimi beklemezken faizlerin yüzde 37'de sabit kalacağını öngörüyor.