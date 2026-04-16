Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün ilan edilecek? Faiz düşecek mi, artacak mı?

Küresel gelişmeler ve jeopolitik risklerin gölgesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tekrar bir araya gelecek. Para Politikası Kurulu’nun gerçekleştireceği toplantı, ekonominin kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacak. Nasıl bir yol izleneceği merak edilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu öne çıkıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 22 Nisan 2026'da gerçekleştirecek. Merkez kararını saat 14.00'te duyuracak.

ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle bazı ekonomistler faizlerin bir kez daha sabit kalacağını belirtirken bazıları ise faizlerde ufak bir artış olacağını öngörüyor.