Tur şirketi iflas etti, basketbolcular ortada kaldı

Küresel turizm sektöründe iflas dalgası büyüyor. Son olarak ABD merkezli GoPlay Sports Tours’un ani şekilde faaliyetlerini durdurması, yolcuları ve organizasyonları zor durumda bıraktı.

Basketbol takımı mağdur oldu

İflastan etkilenenler arasında Dallas Üniversitesi basketbol takımı da yer aldı. Takım, İngiltere’de düzenlenecek organizasyon için şirkete toplam 60 bin dolar ödeme yaptı.

Ancak şirket, parayı aldıktan kısa süre sonra faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Takım antrenörü Matt Grahn, yaşanan durumu “büyük hayal kırıklığı” olarak değerlendirdi.

GoPlay, yaptığı açıklamada Orta Doğu’daki gelişmeleri gerekçe gösterdi. Şirket, yeni rezervasyon almayacağını ve mevcut turları iptal ettiğini duyurdu. Şirket, faaliyetlerini sürdürebilmek için finansman arayışı ve satış seçeneklerini değerlendirdiğini belirtti.