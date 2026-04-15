Kullanılmayan konutlara devlet müdahalesi: Ek vergi geliyor

ABD’nin en büyük şehirlerinden New York’ta bütçe açığını kapatmak için dikkat çeken bir adım gündemde. Vali Kathy Hochul, özellikle varlıklı kesimin sahip olduğu ve çoğu zaman kullanılmayan ikinci konutlara yönelik yeni bir vergi planı üzerinde çalışıyor.

Hazırlanan düzenleme, değeri 5 milyon dolar ve üzerindeki ikinci konutları kapsayacak. Söz konusu konutlar genellikle tatil amaçlı kullanılan ya da yılın büyük kısmında boş kalan mülklerden oluşuyor. Verginin, şehir dışında yaşayan ancak New York’ta evi bulunan zengin yatırımcıları hedef aldığı belirtiliyor.

Bütçeye 500 milyon dolarlık katkı hedefi

Valilik kaynaklarına göre henüz detayları netleşmeyen düzenlemenin yıllık yaklaşık 500 milyon dolar gelir sağlaması bekleniyor. New York City’nin önümüzdeki iki yıl içinde 12 milyar dolara ulaşabileceği belirtilen bütçe açığı düşünüldüğünde, bu adım kritik görülüyor.

Belediye ile ortak zemin

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de benzer bir yaklaşımı destekliyor. Daha önce zenginler ve şirketler için vergi artışı öneren Mamdani, bu planın yeterli destek bulmaması üzerine alternatif olarak emlak vergisi artışını gündeme getirmişti.

Gayrimenkul sektörü karşı çıkıyor

Öte yandan şehirdeki gayrimenkul sektörü düzenlemeye temkinli yaklaşıyor. Sektör temsilcileri, yeni verginin yatırımları azaltabileceğini ve konut piyasasında olumsuz etki yaratabileceğini savunuyor.

102 bini aşkın boş konut var

2021 verilerine göre New York’ta yaklaşık 102 bin 900 konutun yılın büyük bölümünde boş kaldığı ve yalnızca dönemsel kullanıldığı belirtiliyor. Yeni vergi planı, bu atıl konutlardan gelir elde etmeyi amaçlıyor.