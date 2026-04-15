Hazine verileri açıkladı: Bütçe yeniden eksiye döndü

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı mart ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Denge Tablosu verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, bütçe dengesi mart ayında açık verdi.

Bakanlık verilerine göre mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 230,5 milyar TL olarak kaydedildi. Böylelikle şubatta fazla veren bütçe, mart ayında 229,9 milyar TL seviyesinde açık verdi.

Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 224,5 milyar TL olurken, faiz dışı fazla 6,1 milyar TL olarak hesaplandı.

Yıllık bazda açıkta daralma

Veriler, geçen yılın aynı ayına kıyasla bütçe dengesinde iyileşmeye işaret etti. 2025 yılı mart ayında 261,4 milyar TL olan bütçe açığı, 2026 mart ayında 229,9 milyar TL'ye geriledi.

Faiz dışı dengede ise daha belirgin bir toparlanma görüldü. Geçen yılın aynı ayında 100,2 milyar TL faiz dışı açık verilirken, bu yılın mart ayında 6,1 milyar TL faiz dışı fazla kaydedildi.

Gelirlerde güçlü artış

Mart ayında bütçe gelirleri yıllık bazda yüzde 60'ın üzerinde artış gösterirken, vergi gelirleri de benzer şekilde güçlü bir yükseliş kaydetti. Buna karşılık bütçe giderlerinde de yüzde 40'ın üzerinde artış yaşanması, bütçe dengesindeki açığın sürmesine neden oldu.

İlk çeyrekte açık 420 milyar TL

Ocak-mart dönemine ilişkin veriler de bütçedeki açığın yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini ortaya koydu. Bu dönemde merkezi yönetim bütçe giderleri 4 trilyon 425,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 4 trilyon 5,4 milyar TL oldu.

Söz konusu üç aylık süreçte bütçe açığı 420 milyar TL olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte de iyileşme sinyali

Öte yandan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla bütçe açığında daralma dikkat çekti. 2025'in ilk çeyreğinde 710 milyar TL'nin üzerinde olan açık, bu yıl 420 milyar TL seviyesine geriledi.

Faiz dışı dengede ise geçen yılki açığın yerini güçlü bir fazla aldı. İlk çeyrekte faiz dışı fazla 456 milyar TL olarak kaydedildi.

Faiz dışı dengede fazla sürüyor

İlk çeyrekte faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 549,4 milyar TL seviyesinde kaydedilirken, faiz dışı fazla 456 milyar TL oldu. Bu görünüm, bütçe açığına rağmen mali dengede bazı kalemlerde toparlanma sinyallerinin sürdüğüne işaret etti.