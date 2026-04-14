Yatırımcılar dolarda temkinli: Jeopolitik destek geçici, uzun vadede düşüş öngörülüyor

Bank of America’nın (BofA) gerçekleştirdiği ankete göre, artan jeopolitik gerilimlere rağmen yatırımcılar ABD dolarının gücüne ihtiyatlı yaklaşıyor. İran merkezli gelişmeler dolara kısa süreli destek sağlasa da piyasalarda kalıcı bir iyimserlik oluşmuş değil.

Duyarlılık göstergesinde sert gerileme

Michael Hartnett öncülüğündeki stratejistler, nakit pozisyonları, hisse senedi dağılımı ve küresel büyüme beklentilerini içeren duyarlılık göstergesinin 5,6 seviyesinden 3,7’ye hızlı düşüş kaydettiğini bildirdi.

Kısa pozisyonlar kapatıldı ama iyimserlik yok

2-9 Nisan tarihleri arasında 30 küresel fon yöneticisiyle yapılan ankette, yatırımcıların İran savaşının başlamasıyla birlikte dolardaki kısa pozisyonlarını kapatmak için hızlı hareket ettikleri görüldü. Ancak bu adımın, dolar için güçlü bir yükseliş beklentisine dönmediği dikkat çekti.

Uzun vadede zayıflama beklentisi öne çıkıyor

Jeopolitik gelişmelerin sağladığı geçici desteğe rağmen, ankete katılanların büyük bölümü doların zaman içinde değer kaybedeceği görüşünü paylaşıyor.

Yatırımcılar arasında büyümeye ilişkin kaygılar, enflasyon endişelerinin önüne geçmiş durumda. Bu çerçevede piyasa aktörleri, ABD Merkez Bankası’nın ilerleyen dönemde daha gevşek bir para politikası izleyebileceğini öngörüyor.

Zayıflamayı tetikleyebilecek riskler sıralandı

Katılımcıların yarısından fazlası, gevşek para politikası ihtimali ve merkez bankası bağımsızlığına yönelik riskleri, doların daha da değer kaybetmesine yol açabilecek unsurlar arasında gösterdi.

Faizlerde zirve görüşü güçleniyor

Anket sonuçları, faiz oranlarının zirve seviyelere ulaştığı yönündeki beklentinin güçlendiğini ortaya koydu. Yatırımcıların çoğu, merkez bankalarının mevcut piyasa fiyatlamalarının ötesinde yeni faiz artışlarına gitmeyeceğini düşünüyor.

İran savaşı piyasa davranışını belirliyor

Öte yandan İran merkezli çatışma, yatırımcı davranışları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Katılımcıların önemli bir kısmı savaşın Nisan ayı gibi erken bir dönemde sona erebileceğini öngörürken, üçte birinden daha azı Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yıl ortasına kadar tamamen normale döneceğini tahmin ediyor.