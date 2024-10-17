Merkez Bankası faiz kararını açıkladı (17 Ekim 2024 FAİZ KARARI)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00’te ekim ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. TCMB’nin ekim faiz kararı piyasa beklentisi doğrultusunda yedinci ayda da yüzde 50’de sabit tuttu.

Para Politikası Kurulu açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

* Eylül ayında enflasyonun ana eğilimi bir miktar yükselmiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesi beklenmektedir. Enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizlik ise son dönemdeki veri akışı ile artmıştır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini kaydetmiştir.

* Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

* Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

* Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

* Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

* Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

* Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Politika faizi, enflasyonun üstünde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ekim tarihinde eylül ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. Eylülde TÜFE yüzde 2,97 artarken, yıllık bazda yüzde 49,38'e gerilemişti. Böylelikle yıllık TÜFE 14 ayın ardından ilk kez yüzde 50'nin, 2021'den sonra ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

Politika faizi, Mart 2024'ten bu yana yüzde 50

Eski TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ayrılmasıyla yerine o dönem yardımcısı olan Fatih Karahan gelmişti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Şubat 2024'teki Başkan olarak katıldığı ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz yüzde 45'te sabit tutmuştu.

Ancak, 31 Mart yerel seçimlerinden önce sabit tutması beklenen faizi mart ayında “enflasyon görünümündeki bozulma" gerekçesiyle sürpriz bir kararla yüzde 50'ye yükseltilmişti.

Merkez Bankası Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında da faize dokunmayarak yüzde 50'de sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası faizi sabit tutarken, PPK metinlerinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yer almıştı. Ancak son metinde bu ifade "Para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı" sözleriyle değiştirilmişti.