Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak: Beklenti ne yönde?

TCMB, nisan ayında yaptığı 350 baz puanlık artışın ardından bugün yeni faiz kararını açıklayacak.

Son olarak nisan ayında politika faizini 350 baz puan artıran TCMB, faizi yüzde 46 seviyesine çıkarmış ve böylece bir yıl aranın ardından ilk kez faiz artırımına gitmişti.

AA Finans’ın beklenti anketine katılan 23 ekonomistten 19’u, haziran toplantısında politika faizinin sabit tutulacağı görüşünü dile getirdi. Ankete göre, yalnızca dört ekonomist faiz indirimi bekliyor. Bu isimlerden ikisi 100 baz puan, biri 150 baz puan ve biri ise 350 baz puanlık indirim öngördü.

Yıl sonuna yönelik beklentilere bakıldığında, ekonomistlerin medyan tahmini politika faizinin yüzde 35,50 seviyesine gerileyeceği yönünde şekillendi.