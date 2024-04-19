Merkez Bankası faizi artıracak mı, sabit mi tutacak? İşte ekonomistlerin tahmini...

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'ının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

AA Finans'ın TCMB'nin 25 Nisan Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 50 ile yüzde 55 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti.

TCMB, 2024 yılı nisan ayına ait Piyasa Katılımcıları anketinin sonuçlarını açıklamıştı. Katılımcıların TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 olarak gerçekleşmişti.

'Faiz artırım döngüsü...'

TCMB Başkanı Fatih Karahan, IMF Bahar Toplantıları'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelede önceliklerinin net olduğunu ve uluslararası rezerv birikiminin piyasa koşullarına göre şekilleneceğini belirtmişti.

Bloomberg'ün haberine göre; Karahan konuşmasında "Faiz artırım döngüsünün sonlanmasıyla birlikte artık likidite yönetimine odaklanacağız” demişti.