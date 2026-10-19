Merkez Bankası rezervlerinde ibre tersine döndü: Bir haftada 2,5 milyar dolar eridi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervlerine ilişkin öncü hesaplamalar, geçen haftaki artışın ardından yeniden düşüş yaşanmış olabileceğine işaret etti.

Matriks Haber'in TCMB analitik bilanço verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 9 Ekim haftasında 171,6 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervlerin, 16 Ekim haftasında 169,1 milyar dolara gerilediği tahmin edildi. Böylece rezervlerde haftalık yaklaşık 2,5 milyar dolarlık azalış hesaplandı.

Bir haftalık yükselişin ardından yön değişti

TCMB rezervleri, 21 Ağustos-2 Ekim döneminde toplam 21,1 milyar dolarlık düşüş kaydetmişti.

9 Ekim haftasında yaklaşık 4,2 milyar dolarlık toparlanma yaşanırken son hesaplamalar, rezervlerin yeniden gerilemiş olabileceğini gösterdi. Ancak 16 Ekim haftasına ilişkin rakamlar henüz resmi haftalık rezerv istatistikleri değil, analitik bilanço verilerine dayanan tahminlerden oluşuyor.

Yılın zirvesinden 49,1 milyar dolar uzaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, 2026 yılına 189,1 milyar dolar seviyesinde başladı. 30 Ocak'ta 218,2 milyar dolarla yılın en yüksek seviyesine ulaşan rezervler, sonraki aylarda sert düşüş yaşadı.

26 Haziran'da 149,2 milyar dolara kadar gerileyen rezervler, temmuz ve ağustos aylarında yeniden toparlandı.

Ancak eylül ayında başlayan düşüş eğilimi, ekim ayına ilişkin hesaplamalarda da etkisini gösterdi.

16 Ekim haftası için tahmin edilen 169,1 milyar dolarlık seviye, ocak ayındaki zirvenin yaklaşık 49,1 milyar dolar altında kaldı. Bu fark, yüzde 22,5'lik düşüşe karşılık geliyor.

2025 sonuna göre kayıp 24,8 milyar dolar

TCMB'nin toplam rezervleri, 2025 yılını 193,9 milyar dolar seviyesinde tamamlamıştı.

16 Ekim haftasına ilişkin tahmini rakam dikkate alındığında rezervlerin geçen yıl sonuna göre 24,8 milyar dolar azaldığı hesaplandı. Bu düşüş, yüzde 12,79'luk kayba işaret etti.

En sert düşüş mart ayında yaşandı

2026'nın ocak-eylül döneminde Merkez Bankası rezervleri dört ay yükselirken beş ay geriledi.

Yılın en sert aylık düşüşü, 54,9 milyar dolarla mart ayında kaydedildi. En güçlü aylık artış ise 24,3 milyar dolarla ocak ayında gerçekleşti.

Ağustosta rezervler 23,7 milyar dolar artarak toparlanma gösterse de eylülde yeniden düşüş eğilimi başladı.

Gözler resmi rezerv verilerinde

TCMB analitik bilanço verilerine dayanan son hesaplamalar, toplam rezervlerde yeniden gerileme yaşanabileceğine işaret ediyor. 16 Ekim haftasına ilişkin 169,1 milyar dolarlık tahminin, Merkez Bankasının yayımlayacağı resmi rezerv istatistikleriyle netleşmesi bekleniyor.