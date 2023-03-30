Merkez Bankası'ndan para basma rekoru! Her 6 banknottan 5'i 200 TL'lik banknot

Enflasyonla mücadelede başarı sağlayamayan Merkez Bankası (MB) çareyi para basmakta buldu. Merkez Bankası banknot matbaasını gece gündüz çalıştırınca piyasadaki banknot miktarındaki artış yüzde 24'e yükselerek son 10 yıl ortalamasının iki katına ulaştı.

Emisyon hacmi de bir yılda 2.5 kata yakın arttı. Enflasyon paranın değerini düşürdüğü için Merkez Bankası 200 TL'lik banknotların basımına ağırlık verdi. Yıl boyunca basılan her 6 banknottan yaklaşık 5'i 200 TL'lik banknotlardan oluştu.

Merkez Bankası 2022 Faaliyet Raporu'na göre, 2022 yılına girildiğinde piyasada 2 milyar 855 milyon adet banknot bulunuyordu. 200, 100, 50, 20,10 ve 5 TL'lik kupürlerden oluşan bu banknotların sayısı yılın sonuna gelindiğinde 3 milyar 540 milyona yükseldi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası bir yıl içerisinde tam 685 milyon adet yeni banknotu basıp piyasaya sürdü. Banknot matbaası geçen yıl neredeyse tüm mesaisini 200 TL basımına harcadı. Basılan 685 milyon adet yeni banknotun 493 milyonu 200 TL, 72 milyonu 100 TL olmak üzere 565 milyonu büyük banknottan oluştu.

50, 20,10 ve 5 TL'lik banknotlardan ise sadece 120 milyon adet basıldı. Son bir yılda piyasadaki 200 ve 100 TL'lik banknotların miktar olarak payı yüzde 55'ten 61'e; değer olarak payı da yüzde 40.3'ten yüzde 56.6'ya fırladı.

Merkez'in maaş giderindeki artış da yüzde 72'yi buldu

Merkez Bankası para basmak için banknot matbaasını gece gündüz çalıştırınca banknot kağıdı ve mürekkep alımı için yaptığı harcamalar yüzde 92 oranında, yani yaklaşık 2 kat birden artarak 508 milyon liraya fırladı. Piyasadaki zamlardan kendisi de olumsuz etkilenen Merkez'in para basımı dışındaki genel faaliyet giderleri de bir yılda 3.7 kat artışla 740 milyona çıktı. Bu artışta İstanbul'a taşınma kapsamında yapılan yüklü harcamalar etkili oldu. Merkez'in maaş giderindeki artış da yüzde 72'yi buldu.