Merkez Bankası'ndan yeni makro ihtiyati tedbirler kararı

Merkez Bankası yeni makro ihtiyati tedbirler kararını duyurdu. Bankaların yanı sıra diğer mali kuruluşlar da menkul kıymet düzenlemesi kapsamına alındı. İlk aşamada faktoring şirketlerine Türk lirası cinsinden faktoring alacaklarına uyguladıkları faiz oranına göre menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildi.

Bankaların kredi faiz oranına ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarının süresi 29 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Bankaların menkul kıymet tesisine tabi varlık ve yükümlülüklerinin kapsamı genişletilerek, yükümlülükler tarafında yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve reel kesim ile yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yabancı para fon sağlayan müşteriler ile finansal türev işlemler yapılarak menkul kıymet tesisine tabi yabancı para yükümlülüklerin bilanço dışına çıkarılması amacıyla yapılan işlemler ve varlıklar tarafında yer alan reel kesimce ihraç edilen ve nitelikleri Bankamızca belirlenen menkul değerler menkul kıymet tesisine tabi olacak.

Yabancı para kredilerin yabancı para fonlama kalemlerindeki gerileme gözetilerek dengeli bir şekilde gelişimini destekleyici nitelikte menkul kıymet tesisi uygulaması getirildi.

Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesi imkânları 23 Haziran 2023 tarihinden itibaren sonlandırıldı.

Merkez Bankası'nın duyurusunda "Söz konusu düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, detayları uygulama talimatlarıyla bankalar ve faktoring şirketleri ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.