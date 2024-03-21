  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'nın rezervlerinde gerileme
Takip Et

Merkez Bankası'nın rezervlerinde gerileme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 636 milyon dolar azalışla 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 15 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 894 milyon dolar azalışla 74 milyar 891 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Mart'ta 77 milyar 785 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 258 milyon dolar artışla 52 milyar 748 milyon dolardan 53 milyar 6 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 636 milyon dolar düşüşle 130 milyar 533 milyon dolardan 127 milyar 897 milyon dolara geriledi.