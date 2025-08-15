Merkez formülü buldu ‘ara hedefler’ geldi

Ece CEYHUN

Enflasyon hedeflerini çok sık değiştirdiği için eleştirilen Merkez Ban­kası, ‘ara’ formül buldu. Merkez Bankası, bundan sonra tek bir hedef ve veri akışına bağlı revi­ze edeceği ‘enflasyon tahminle­ri’ ve rapor dönemleri arasında olağanüstü gelişmeler olmadı­ğı sürece değiştirmeyeceği ara hedefler açıklayacak.

Yılın 3’üncü Enflasyon Ra­poru’nu İstanbul Finans Mer­kezi’nde yer alan Merkez Ban­kası binasında kamuoyu ile paylaşan Başkan Karahan, sözlerine son aylarda ard arda vefat eden ve Merkez Banka­sı'nda başkan ve başkan yar­dımcılığı görevlerinde bulu­nan Rüşdü Saracoğlu, Hasan Ersel, Ercan Kumcu ve Sürey­ya Serdengeçti'yi anarak ko­nuşmasına başladı.

2025 yıl sonu enflasyon tah­mini olan yüzde 24 değerini, 2025 yılı ara hedefi olarak ko­ruyan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, "2025 yıl so­nunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olaca­ğını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüz­de 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor" dedi.

Bu raporda farklı olarak, enf­lasyon ara hedeflerini de pay­laşan Karahan, "Önceki rapor­larda 2025 yıl sonu enflasyon tahminimiz olan yüzde 24 de­ğerini, 2025 yılı ara hedefi­miz olarak koruyoruz. 2026 ve 2027 yılları için ise enflas­yon ara hedeflerimizi sırasıy­la yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirledik. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 se­viyesinde istikrar kazanması­nı öngörüyoruz" diye konuştu.

Önceki raporda, 2026 yılı "enflasyon tahminini" yüzde 12 olarak paylaştıklarını hatır­latan Karahan, şu değerlendir­melerde bulundu: "Yeni yak­laşımımız çerçevesinde, 2026 yılı "enflasyon ara hedefini" yüzde 16 olarak belirledik. Ara­daki 4 puanlık farkın detayları­na baktığımızda, daha yüksek gıda fiyatları varsayımının ara hedefi 0,9 puan yukarı çekti­ğini görüyoruz.

Ara hedef üze­rinde, enflasyon ana eğilimi ve ataleti 1,9 puan, büyük oranda petrol fiyatı varsayımındaki güncellemeye bağlı olarak da TL cinsi ithalat fiyatları 1,2 pu­an yukarı yönlü etki yaptı. De­zenflasyon sürecinde, ara he­deflerimize ulaşmak için sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." Banka, enflas­yonun 2027 yılında yüzde 9’a geriledikten sonra orta vade­de yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz.

Veri oynaklığı ve belirsizlik yüksek olunca…

TCMB Başkanı Karahan, "enflasyon tahminlerinin ya­nı sıra rapor dönemleri ara­sında paylaşacakları ara he­deflere" ilişkin yeniliğe neden ihtiyaç duyulduğunun sorul­ması üzerine,

Karahan, ara hedef oluştu­rulmasının nedenini anlatır­ken ise ara hedeflerin aynı za­manda tahmin görevi gördü­ğünü ve bir ayrışma olmadığını zaman zaman bu tahminleri revize etmek gerektiğini ifade ederek "İkisi aynı şeye tekabül ediyordu. Ama her zaman vur­guladığımız gibi enflasyonda hem veri oynaklığı yüksek hem belirsizlik yüksek. Tahminle hedef aynı şey olunca tahminin revize edilmesi aynı zamanda hedefin de revize edildiği anla­mına geliyordu ve bu para poli­tikası iletişimini ve dolayısıyla etkinliğini zorlaştırıyordu. Do­layısıyla bu ikisini bu toplan­tıdan başlayarak ayırmaya ka­rar verdik. Ara hedefleri bu ra­pordan itibaren belirledik. Çok uç gelişmeler olmaması duru­munda bunları bundan sonra değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

Yıl ortasında yaşanan çeşitli gelişmelere rağmen enflasyon görünümünün bozulmamış olması ve ana eğiliminin aşa­ğı gelmesinin önemine işaret eden Karahan, katılığın eğitim ve kira kaynaklı olduğunu an­lattı. Karahan, "Hizmet kalem­lerindeki atalet özellikle eği­tim ve kira özelinde bizim tah­minimizin biraz daha üstünde. Bu da enflasyon üzerinde önü­müzdeki dönemde bir miktar yukarı yönlü risk olduğunu ima ediyor. Bu riskleri de dikka­te alarak hareket etmek istiyo­ruz” ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Karahan, ka­tılıkla ilgili genel olarak "enf­lasyon şurada takılır" tarzında yorumların daha önce çok gel­diğini anımsatarak, "Önceden, 'Hızlı bir şekilde 40'a, 35'e dü­şer ama altına inmez' şeklinde konuşuluyordu. Sonra bu sayı 30 oldu. Şimdi 25'ler konuşul­maya başladı. Bence birkaç ay içinde '20'ye gidebilir ama al­tına gitmez' denildiğini de gö­receğimizi düşünüyorum. Ne­den? Çünkü parasal sıkılık ol­dukça yüksek seviyede. Bu da talep koşullarında dengelen­meyi devam ettiriyor. Dezenf­lasyonist bölgede olduğumuzu söyledim. Burada kararlılıkta kaldığımız sürece kıramayaca­ğımız hiçbir katılık yok” dedi.

"Kesinlikle ‘oto pilotta’ değiliz"

“Faiz indiriminin sayısı ve miktarı enflasyon görünümü­ne ve bu risklere bağlı olacak. Daha önce söylediğimiz gibi toplantı bazlı ilerliyoruz ve veri akışı bizim için oldukça önem­li” diyen Karahan, “Veri akışına bağlı olarak ilerliyoruz. Kesin­likle otopilotta değiliz. Bu sü­reçte enflasyon görünümün bo­zulmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TCMB ekibi TOBB’u dinledi

Sabah saatlerinde ekonomistlerin ve basının karşısına çıkan Fatih Karahan ve ekibi öğleden sonra Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu ve iş dünyası ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak TOBB heyeti ile buluşan Merkez Bankası heyeti reel sektörün sıkıntılarını dinledi. TOBB’un bir süreden beri özellikle nefes kredisinde limit artırım talebinde bulunduğu biliniyor.

Konkordato ilan eden şirket çok ama payları binde ile ifade ediliyor

Konkordato ve iflaslardaki artışa dikkat çekilmesi üzerine TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, “2024 başından bu yana konkordato ilan eden firmaların istihdamdaki payı örneğin binde 5 civarında. Yine ihracattaki payları da oldukça düşük. O da yine binde 7 civarlarında bir rakama tekabül ediyor. Elbette şunu da düşünmeliyiz, bu firmaların payı ekonomide küçük ya da ihracatta ya da istihdamda küçük ama onların bağlantılı olduğu tedarikçilerin payı nedir? Bunu da inceliyoruz, verileri sürekli takip ediyoruz."

Sıkı para politikası önümüzdeki dönemde de devrede olacak

TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay ise reel getiriye ilişkin soruya ilişkin, aylık enflasyonun aşağıya geldikçe reel değerlendirme üzerinde aşağıya doğru baskı devreye girdiğini belirterek, "Enflasyon aşağıya geldikçe geçişkenlik ve kurdan enflasyona geçişkenlik azaldığı için belli bir orandaki kur artışının enflasyon üzerindeki etkisi de azalıyor. Dolayısıyla aşağıya doğru baskı daha da artıyor. Oynaklığı ve düzeyi düşen enflasyon dönemlerinde bunlar çok normal olan olgular" dedi.

Rezerv biriktirmeye devam edilecek

Merkez Bankası Başkanı Hatice Karahan, rezervleri dış şoklara karşı dirençli durabilmek için biriktirdiklerini ifade ederek, “Rezervlerimizde ciddi bir yükselme yeniden başladı ve göstergeler bağlamında da bazılarında yeterli eşiğin üzerine geçmiş durumdayız. Burada önemli olan uygun piyasa koşullarının olması, piyasa koşulları el verdiği sürece rezerv biriktirebiliriz.

Dolayısıyla bunu yaparken aktarım mekanizmasının ve likidite koşullarının olumsuz etkilenmemesine dikkat ederek, trade-off'ları dengeleyerek rezerv biriktirme politikamızı ilerleteceğiz” dedi. Buarada dün açıklanan verilere göre toplam rezervler, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar yükselişle 174 milyar 365 milyon dolara çıktı. Böylece TCMB'nin toplam rezervlerinde yeni rekor seviye kaydedildi.

KKM bu yıl içinde sonlandırılacak

Karahan, Kur Korumalı Mevdu­at'ta (KKM) bakiyenin 10-12 mil­yar dolara geldiğini belirterek, “Bu yıl içinde bunu sonlandırma­yı düşünüyoruz. Dolayısıyla bu­rada zaten bir sadeleşme, ciddi bir sadeleşme olmuş olacak. TL mevduat hedefleri tarafında ta­bii önümüzde önemli bir süreç var, bir taraftan indirim yapıyo­ruz, burada enflasyon görünü­mü bize alan veriyor” dedi.

Karahan, bileşik bazda mevduat ve ticari kredi faizlerinin yüzde 53, tüketici kredisi faizlerinin yüzde 62 civarında oluştuğunu aktararak, bu bağlamda, politi­ka faiz indiriminin, mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklenti­lerimizle uyumlu ölçüde yansı­dığını bildirdi.

Temmuz PPK ka­rarı sonrasında, temmuz ayının ilk haftasına göre tüketici kre­disi faizlerinin 5,3 ve ticari kre­di faizlerinin yaklaşık 5,5 puan gerilediğini ifade eden Karahan, bireysel kredi büyümesinin ikin­ci çeyrekten itibaren ivmelenen kredi kartı harcamaları kaynaklı olarak hızlandığını belirtti. Ka­rahan, kredi kartı bakiye geliş­melerinde, tüketicilerin nakit­le ödeme yönteminden kartla ödemeye geçmesinin de etkisi bulunduğunu söyledi. Karahan, mayıstan beri yabancı yatırım­cıların Türkiye'ye portföye giriş­lerinin sürdüğünü anlattı.

Limitler kısa vadede değişmeyecek

TCMB Başkanı Karahan, aylık kredi büyüme limitlerinde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, “Beklentilerin hızla değişebildiği dönemlerde burada çok hızlı bir kredi talebiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da önlem alınmazsa dezenflasyon sürecini etkileyebilecek unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu tarz kısıtlar kredide aşırı büyüme iştahı olduğu dönemlerde bize yardımcı oluyor.

Aşırılıkları kontrol etmekte işimize yarıyor. Bu nedenle bahsettiğimiz kısıtların makro ihtiyati araç setimizin bir parçası olarak kalmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Karahan, yatırım, esnaf ve tarım kredileri gibi belli alanlarda istisnaların bulunduğunu belirterek, "Zaten dezenflasyon sürecinde bu kısıtlar biraz daha az bağlayıcı hale gelecek. Enflasyon düştükçe limit daha az hale gelecek. Limitleri hızlı bir şekilde gevşetme yönünde şu anda bir talep olduğunu biliyoruz. Bunun için erken olduğunu değerlendiriyoruz.

Dolayısıyla burada ciddi bir değişiklik beklemiyoruz. Sadece yakın dönemde kredi mevduat fiyatlamalarının etkinliğini artırmak adına birtakım ufak değişiklikler yapabiliriz ama limitleri şu anda kısa vadede değiştirmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın bir taraftan Türk Lirası likidite sağladığı diğer taraftan da fazla likiditeyi sterilize ettiğinin hatırlatılması üzerine Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan likidite dağılımının bankalar bazında homojen dağılmadığını belirtti. “Son dönemde 500 milyar liraya yakın belki de onun biraz üzerinde bir likidite fazlası oluştu" diyen Başkan Karahan, piyasada çift taraflı işlem yapmalarının sebebini anlatırken “Aynı faizden de yaptığımız için bir maliyet unsuru olmuyor. Ama neticesinde para piyasasındaki faizlerin politika faizine yakın olmasını sağlamış oluyoruz” dedi.