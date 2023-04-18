Mersinli toptancılar destek bekliyor: Kredilere ulaşamıyoruz

Mersinli toptancılar, deprem bölgesi ile ticaretlerinde alacaklarının ertelenmesi nedeniyle borçlarını ödeme konusunda yaşadıkları sorunlara, artan girdi maliyetlerine, düşen kârlılıklardan, marketlerin sektöre etkilerine, gıda krizine kadar birçok konuda çözüm bekliyor.

Üretim maliyetlerinin yükselmesi sonrasında sattıkları ürünlerin fiyatının da arttığını belirten Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 6 nolu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komite Başkanı Nebi Tuncer, halkın alım gücünün aynı oranda artmaması nedeniyle sektörün sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Toptan satış yapan firmaların satış tonajlarının düştüğünü kaydeden Tuncer, “Geçen yıl 10 ton malı 100 bin TL’ye satıyorsak bu yıl 5 ton satarak aynı ciroya ulaşabiliyoruz. Ancak geçen yıl 100 bin TL cirodan yüzde 10 kar elde edebiliyorken bu yıl masraflarımız 200 bin TL’ye çıktığı için zarar ediyoruz” dedi.

İpek: “Kredilere ulaşamıyoruz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 6 No’lu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komite Meclis Üyesi ve İpeksa Gıda'nın sahibi Veysi İpek de depremin sektöre yansımalarını ele aldı.

Kentte nüfusun yaklaşık 400 bin kişi arttığı ifade edilmesine rağmen bu artışın satışlara hiçbir yansıması olmadığını belirten İpek, bu yoğunluğunun ticari hareketlik getirmediğini yalnızca bölgede kira artışına yol açtığını, sektörün artan maliyetler ve düşen karlılık nedeniyle oldukça daraldığını söyledi.

Bu sıkıntıları aşmak adına banka kredilerine de ulaşamadıklarını, KGF’nin başlayacağı söylenmesine rağmen henüz bu krediye de ulaşamadıklarını belirten İpek, “Geçmişte bizlerin yanında KOSGEB ya da İŞKUR destekleri olurdu şu anda bu destekler de yok.

Banka faiz oranları çok yüksek ve ulaşamıyoruz. Sıkışmış durumdayız. Özellikle personel gideri çok arttı. En azından personel konusunda destek verilmesi hem işvereni rahatlatacaktır hem de işsizlik sorununu azaltacaktır” ifadelerini kullandı.

Çelik: “Gelir gider tablosu bozuldu”

6 No’lu Komite Meclis Üyesi ve Pozitif Dağıtım firmasının sahibi Umut Çelik, ürün fiyatlarındaki artışın piyasayı kilitlediğini, bu durumun merdiven altı üretimi artırdığını belirterek, sorunun çözümü için önümüzdeki süreçte mutlaka denetime dayalı yeni bir sistem kurulması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda her alanda üretimin desteklenmesi gerektiğine de işaret eden Çelik, özellikle kuraklık tehlikesini hatırlatarak gıda üretimine yönelik yeni bir programlamaya gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Baysal: Trafik sorunu çözülmeli

Depremin ardından İskenderun Limanı’nda yaşanan yangın nedeniyle gemilerin Mersin Limanı’na yöneldiğini hatırlatan 6 No’lu Komite Üyesi ve NDC Danışmanlık firmasının sahibi Neslihan Baysal da depremin Mersin’e etkilerini değerlendirerek, bu durumun oluşturduğu yoğunluğa paralel uzayan TIR kuyruklarının Mersin trafiğini de olumsuz etkilediğini söyledi. Özellikle toptancı hali çevresinde, liman kavşağındaki trafik nedeniyle oto yolların dahi kilitlendiğini bildiren Baysal, “Bu durum bizim gibi operasyonel çalışan firmaların maliyetlerini de artırıyor.

Vakit kaybedilmeden Hal Kavşağı’nın düzenlenmesi, liman giriş çıkışlarının planlamasının tamamlanması ve battı çıktılar yapılarak trafiğin rahatlatılması gerekiyor. Aksi halde sıkışan trafik nedeniyle özellikle yakıt giderlerimiz artıyor” ifadelerini kullandı.