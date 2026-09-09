Meta dijital hayatınızın anahtarını istiyor: Sizin yerinize mail atacak, alışveriş yapacak, pazarlık edecek

Meta, Muse adını verdiği yeni kişisel yapay zekâ ajanını tanıttı. Şirketin verdiği bilgiye göre Muse, klasik sohbet botlarının ötesine geçerek kullanıcının verdiği görevi bizzat yerine getirebiliyor. Böylece yapay zekâ yarışında odak, yalnızca daha iyi yanıt üretmekten çıkıp günlük dijital işleri devralan sistemlere kayıyor.

Yeni ürünün en dikkat çekici yanı, kullanıcının dijital hayatına doğrudan temas etmesi. Muse; e-posta gönderebiliyor, seyahat rezervasyonu yapabiliyor, internet sitelerinde form doldurabiliyor, fiyat pazarlığı yürütebiliyor ve satın alma adımına kadar ilerleyebiliyor. Bu da yapay zekâ kullanımında yeni eşiğin “yardım eden bot” değil, “iş yapan ajan” olduğunu gösteriyor.

Muse soru cevap aşamasını geride bırakıyor

Meta’ya göre Muse, yalnızca bir isteğe cevap veren araç gibi değil, kullanıcının hedefini anlayıp işi sonuca götüren bir yardımcı gibi çalışıyor. Şirket, e-posta gönderme ve seyahat planlama gibi günlük işlerin yanı sıra daha uzun soluklu hedeflerde de Muse’un plan yapabildiğini, zamanı ve kaynakları koordine edebildiğini vurguluyor.

Muse’un fark yarattığı alanlardan biri de internet üzerinde doğrudan işlem yapabilmesi. Tarayıcı açabiliyor, form doldurabiliyor ve bazı durumlarda kullanıcı adına pazarlık sürecini yürütebiliyor. Böylece yapay zekâ, öneri veren araç olmaktan çıkıp doğrudan aksiyon alan dijital temsilciye dönüşüyor.

Uygulama kapansa da göreve devam ediyor

Muse’un bir başka güçlü tarafı, görevleri yalnızca açık uygulama içinde yürütmemesi. Meta’nın anlattığı yapıya göre ajan, zaman alan işleri kullanıcı uygulamadan çıksa bile sürdürmeye devam ediyor. Bir gelişme olduğunda ya da onay gerektiğinde yeniden kullanıcıya dönüyor.

Bu özellik, yapay zekâ tarafında verimlilik vaadini güçlendiriyor. Çünkü kullanıcı bir talimat verdikten sonra sistem arka planda çalışmayı sürdürüyor; gerekli anda haber veriyor. Meta, özellikle e-posta gönderimi veya satın alma gibi hassas adımlarda Muse’un kullanıcıdan ayrıca onay istediğini belirtiyor.

Ödemede tek kullanımlık kart dönemi öne çıkıyor

Muse’un ekonomi ve teknoloji açısından en dikkat çekici taraflarından biri ödeme altyapısı oldu. Meta, alışveriş sırasında Stripe’ın Link sistemiyle ödeme yapılabildiğini ve bu yapı içinde tek kullanımlık kart üretilebildiğini açıkladı. Böylece kullanıcının gerçek kart bilgilerinin satıcıyla doğrudan paylaşılmaması hedefleniyor.

Şirket, ilerleyen dönemde Shop Pay desteğinin de ekleneceğini duyurdu. Ayrıca 1Password desteği sayesinde Muse’un kullanıcının mevcut giriş bilgilerini daha güvenli biçimde kullanmasının önü açılacak. Bu yapı, yapay zekâ ajanlarının yalnızca tavsiye veren değil, alışverişi tamamlayan sistemlere dönüştüğünü gösteriyor.

Erişim kapıları kullanıcıda kalacak mı

Muse’un önündeki en kritik sınav ise mahremiyet ve güvenlik olacak. Meta, sistemin özel bir sanal makine üzerinde çalıştığını, kullanıcının hangi uygulamaları bağlayacağını ve ne kadar erişim vereceğini kendisinin belirlediğini söylüyor. E-posta gibi alanlarda Muse’un yalnızca okuma mı yoksa gönderim yetkisi de mi alacağı kullanıcının seçimine bırakılıyor.

Meta ayrıca Muse’un şifreleri ve ödeme yöntemlerini doğrudan görmediğini, hassas işlemlerden önce kullanıcıya danıştığını ve yapılan işlemler için denetlenebilir bir iz kaydı sunduğunu belirtiyor. Şirketin en kritik taahhütlerinden biri de Muse konuşmalarının ve kullanıcının sanal makinesindeki verilerin reklam sistemleriyle paylaşılmayacağı yönünde oldu.

Şirket daha kapalı bir güvenlik katmanı vadediyor

Meta, kullanıcıların Muse ile olan etkileşimlerinin yapay zekâ eğitimi için kullanılmasını kapatabileceğini de açıkladı. Bu ayrıntı, kişisel verilerin yapay zekâ çağında nasıl yönetileceğine dair tartışmanın daha da büyüyeceğine işaret ediyor. Çünkü kişisel ajan modeli ne kadar güçlenirse, kullanıcıların devrettiği veri ve yetki de o kadar artacak.

Şirket yılın ilerleyen döneminde Muse Confidential VM adını verdiği daha ileri bir güvenlik katmanını sunmayı planlıyor. Meta’ya göre bu aşamada sanal makinenin tamamı, yani veriler ve konuşmalar, yalnızca kullanıcının elindeki anahtarla şifrelenecek. Eğer bu model yaygınlaşırsa, teknoloji dünyasında rekabet artık yalnızca en zeki yapay zekâyı değil, en çok güven verilen yapay zekâyı da belirleyecek.