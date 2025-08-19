Midas 80 milyon dolarlık yatırım aldı: Avrupa borsalarını da kullanıma açacak
Yerli yatırım uygulaması Midas, 80 milyon dolarlık yeni yatırım aldığını duyurdu. Böylece şirketin bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarı 140 milyon dolara ulaştı.
Recep ERÇİN
Midas CEO’su Egem Eraslan, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu yatırımın Türkiye’deki en büyük finansal teknoloji (fintech) yatırımlarından biri olduğunu belirtti.
Eraslan, alınan yeni yatırımla birlikte Avrupa borsalarının da Midas kullanıcılarının erişimine açılacağını ifade etti.
Avrupa Borsalarına erişim imkanı
Midas, daha önce ABD borsalarına yatırım yapma imkânı sunarak Türkiye'deki bireysel yatırımcıların küresel piyasalarda işlem yapmalarını sağlamıştı. Yeni yatırımın ardından şirket, kullanıcılarına Avrupa borsalarına da erişim sağlamayı hedefliyor.