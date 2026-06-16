Milyarderler endeksi tek günde 336 milyar dolar genişledi

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre dünyanın en zengin 500 kişisi 15 Haziran Pazartesi günü servetlerine toplam 336 milyar dolar ekleyerek tek günde kaydedilen en büyük kazanca imza attı.

Küresel milyarderler grubu toplam net değerini böylece 13,3 trilyon dolarlık rekor seviyeye çıkardı. Dünyanın ilk trilyoneri unvanını taşıyan Elon Musk, servetini yüzde 10'un üzerinde artırarak 1,27 trilyon dolara çıkardı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Endeksin en altında yer alan son 12 kişinin her birinin serveti ise 7,9 milyar dolara ulaşarak endekse giriş barajını tarihsel olarak en yüksek seviyeye taşıdı.

Küresel piyasalarda Hürmüz Boğazı dopingi

Piyasalar, ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda geçici bir anlaşmaya varmasıyla haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Şirketin bir önceki hafta gerçekleştirdiği halka arz da piyasalardaki iyimserliği destekledi. Finansal rüzgarlar Dow Jones Sanayi Endeksi'ni tarihi zirvesine taşırken, Nasdaq 100 ve MSCI Dünya Endeksi günü tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın tamamladı.

SpaceX hisseleri ralliyi hızlandırdı

SpaceX piyasa değerinin yüzde 20 oranında genişlemesi, küresel milyarderler ligindeki servet artışının en büyük motoru oldu. Perakende yatırımcıların yoğun talebi, Musk'ın net değerine tek günde 164 milyar dolar kazandırdı. Bahsedilen tutar, milyarderler listesindeki diğer 499 kişinin toplam kazancına neredeyse eşit bir büyüklük gösterdi.

Servet dağılımındaki uçurum, en zengin elit tabaka ile diğer kesimler arasında uzun süredir devam eden eşitsizliği yansıtıyor. Güncel veriler, ultra zenginlerin kendi içindeki ayrışmayı da gözler önüne seriyor. Endekse göre en üstteki 50 kişi 6,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğü yönetirken, alttaki 450 kişi ise toplam 6,8 trilyon dolarlık bir varlığı elinde bulunduruyor. Son kayıtlar milyarderler tabakasının en tepesinin gücünü teyit ediyor.