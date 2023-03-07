Mobilyacılar ihracatta 18 ülkeyi kıskaca aldı

Çalışmalara başlayan birliğin odağında ise ABD, Avustralya, Çin ve Güney Kore var. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörün 2023 yılına çok hızlı başladığını söyledi.

“Ürün satışını artıracağız”

Özkan, “Hepimiz sıkı çalışıyoruz. Bu yıl özellikle hedefimizde ABD, Avustralya, Çin ve Güney Kore var. Uzak ülkeler Stratejisi kapsamında 18 ülkede faaliyet göstereceğiz ancak bu 4 ülkeye ayrı bir yoğunlaşacağız. Amacımız bu pazarlarda sektörümüzün güç kazanmasını sağlayarak ihracat rakamlarımızı artırmak. Bunun için yola çıktık ve çalışmalara başladık” dedi.

Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin 28 Şubat-3 Mart tarihleri arasında ABD’nin New York kentine düzenlediği genel nitelikli ticaret heyeti etkinliğine katılım gösterdi.

Özkan, "İhracattan en büyük payı komşu ülkelerimizden alıyoruz ancak bakanlığımızın hazırladığı strateji ile artık uzak ülkelerden de önemli bir pay almak istiyoruz. Bu noktada Amerika da yakından takip ettiğimiz büyük bir pazar. Hem Amerika hem de diğer ülkelerde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.