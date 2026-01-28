“Mobilyayı iç pazarda parlak günler bekliyor”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mobilya sektörünün 2002’de 250 milyon dolar ihracat yaptığını, geçen yıl bu rakamın 4,6 milyar dolara yükseldiğini hatırlatarak, “Gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor” dedi.
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.
Üç bini aşkın markanın yeni koleksiyonlarıyla yer aldığı, 150’den fazla ülke ve bölgeden 150 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuar, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı düzenleniyor.
Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2002’de mobilya ihracatının 250 milyon dolar olduğunu hatırlattı. Bolat, “Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024’e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı ama bu ahşap mobilyanın ihracatı bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerini de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilyada dahi ulaşacağız” dedi.
Kilogram değeri 4,2 dolara çıktı
Mobilyanın inşaattan plastiğe, çelikten ev tekstiline kadar onlarca sektörle iç içe olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu sektörümüz için umutlu olmamızı gerektiren çok önemli iki gelişme var. Bir tanesi, Türkiye’de inşaat sektörü her daim ekonomide lokomotif sektör olmuştur. Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir.”
Ticaret Bakanı Bolat, Türk mobilyasının sektörün dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2’lik pay aldığını kaydederek, en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin sayılabileceğini söyledi.
Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Bolat, bu alandaki rakamın 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiğini bildirdi.
Sektörün geleceği İstanbul’da şekillenecek
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise mobilya sektörünün yurt içinde ve dışında ivmesini her geçen gün artırdığını belirterek, “Bugün Türk mobilya sektörünün dünyaya dönük vizyonunu, iddiasını ve ortak geleceğini hep birlikte görünür kılıyoruz” dedi.
Güleç, fuarda Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan ABD’ye uzanan geniş bir coğrafyadan gelen markaların yer aldığını kaydederek, “Beş gün boyunca dünya mobilyasının ticareti, işbirlikleri ve vizyonu İstanbul’da şekillenecektir” diye konuştu.
“5 milyar doları rahatlıkla geçeriz”
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, IIFF’nin Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olduğunu söyledi. Gültepe, “Mobilya sektörünün iyi bir ekosistemi ve markalaşması var. İyi bir tasarım gücüne de sahip. İnovasyonu takip ediyor” dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Türk mobilya sektörünün ihracatta 5 milyar dolar bandını henüz geçemediğini dile getirerek, “Ümit ediyorum ki 2026’da artık kurla enflasyon arasındaki korelasyonla ilgili de bir sıkıntımızın olmayacağını biliyoruz, buna bağlı olarak ve bakanlığımızın verdiği desteklerle birlikte diğer birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektörümüz rahatlıkla 5 milyar dolar ihracatı geçecektir” şeklinde konuştu.