“Mobilyayı iç pazarda parlak günler bekliyor”  

Mobilya Dernekleri Fe­derasyonu (MOS­FED) tarafından dü­zenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstan­bul International Furniture Fa­ir-IIFF) başladı.

Üç bini aşkın markanın yeni koleksiyonlarıy­la yer aldığı, 150’den fazla ülke ve bölgeden 150 bini aşkın pro­fesyonel ziyaretçinin beklendi­ği fuar, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Mer­kezi’nde eş zamanlı düzenleni­yor.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2002’de mobilya ihracatının 250 milyon dolar olduğunu ha­tırlattı. Bolat, “Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024’e gö­re) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı ama bu ahşap mobilyanın ihra­catı bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünleri­ni de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Alman­ya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilya­da dahi ulaşacağız” dedi.

Kilogram değeri 4,2 dolara çıktı

Mobilyanın inşaattan plasti­ğe, çelikten ev tekstiline kadar onlarca sektörle iç içe olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlen­dirmelerde bulundu:

“Bu sektörümüz için umut­lu olmamızı gerektiren çok önemli iki gelişme var. Bir ta­nesi, Türkiye’de inşaat sektörü her daim ekonomide lokomotif sektör olmuştur. Şu anda gerek deprem konutları gerekse kent­sel dönüşümdeki büyük ivmey­le iç ticarette de mobilya sek­törünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünya­da bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör hali­ne gelmiştir.”

Ticaret Bakanı Bolat, Türk mobilyasının sektörün dün­ya ticaretinden yaklaşık yüzde 2’lik pay aldığını kaydederek, en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin sayılabileceğini söyledi.

Mobilya ihracatında kilog­ram değerindeki artışın sevin­dirici olduğunu vurgulayan Bo­lat, bu alandaki rakamın 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiği­ni bildirdi.

Sektörün geleceği İstanbul’da şekillenecek

MOSFED Başkanı Ahmet Gü­leç ise mobilya sektörünün yurt içinde ve dışında ivmesini her geçen gün artırdığını belirterek, “Bugün Türk mobilya sektörü­nün dünyaya dönük vizyonunu, iddiasını ve ortak geleceğini hep birlikte görünür kılıyoruz” dedi.

Güleç, fuarda Türkiye’nin ya­nı sıra Avrupa’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan ABD’ye uzanan geniş bir coğrafyadan gelen markala­rın yer aldığını kaydederek, “Beş gün boyunca dünya mobilyası­nın ticareti, işbirlikleri ve vizyo­nu İstanbul’da şekillenecektir” diye konuştu.

“5 milyar doları rahatlıkla geçeriz”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, IIFF’nin Avrupa’nın en büyük mobilya fuarı olduğunu söyledi. Gültepe, “Mobilya sektörünün iyi bir ekosistemi ve markalaşması var. İyi bir tasarım gücüne de sahip. İnovasyonu takip ediyor” dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de Türk mobilya sektörünün ihracatta 5 milyar dolar bandını henüz geçemediğini dile getirerek, “Ümit ediyorum ki 2026’da artık kurla enflasyon arasındaki korelasyonla ilgili de bir sıkıntımızın olmayacağını biliyoruz, buna bağlı olarak ve bakanlığımızın verdiği desteklerle birlikte diğer birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektörümüz rahatlıkla 5 milyar dolar ihracatı geçecektir” şeklinde konuştu.