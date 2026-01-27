Altında hedef yukarı taşındı: Bankalar rekor tahminini açıkladı

Morgan Stanley, dün yayımladığı değerlendirme notunda altın için iyimser senaryosunu yukarı yönlü revize ederek, 2026’nın ikinci yarısı için hedef fiyatını ons başına 5 bin 700 dolar olarak belirledi.

Banka, bu görünümün arkasında süregelen jeopolitik belirsizlikler, borsa yatırım fonlarına (ETF) artan girişler ve merkez bankalarının güçlü alımlarının bulunduğunu vurguladı. Güçlü ETF talebinin birkaç yıldır devam eden arz açıklarının ardından sınırlı stokları da tükettiği ifade edildi.

Tahminler yıl sonu için 6 bin dolar

Societe Generale analistleri ise 5 bin dolar olan yıl sonu altın tahminini ons başına 6 bin dolara çıkardı. Analistler, devam eden siyasi çalkantıların piyasaları etkilemeye devam etmesi durumunda tahminlerin düşük kalabileceği konusunda da uyardı.

Altın, tarihinde ilk kez ons başına 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi yükselişini sürdürüyor. Güçlü talebin etkisiyle yükselen değerli metal, 5 bin 100 doların hemen altında işlem görüyor.