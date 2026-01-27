Rekortmen altında ‘At yılı’ etkisi olacak mı?

Altın ve döviz kurların­da iç ve dış piyasalar­da yaşanan hareket­lilik yakından izlenirken, gü­venli liman arayışı güçlendi, yatırımcılar yine altına yönel­di. Artan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizlik­lerin etkisi altına 5 bin dolar rekorunu gösterdi. Tarihi se­viyelere yükselen altın 5 bin 100 doların üzerinde çıktı. Pi­yasa verilerine göre spot altın fiyatı sert yükselişle psikolo­jik seviye olarak kabul edilen 5 bin doları aşarken, ayrıca şu­bat vadeli ABD altın kontrat­ları da benzer bir artış kaydetti ve üst seviyelere ulaştı.

Bir yılda yüzde 83 arttı

Fed’in faiz indirimleri, Çin MB’nin aralık ayında üst üste 14’üncü ay altın alım yapması ve borsa yatırım fonlarına re­kor girişler sonrası altın, yılba­şından bu yana yüzde 18 değer kazandı. Son 1 yılda artış yüz­de 83’ü aştı. Yen’in güçlenme­siyle doların zayıflaması da al­tını destekledi. Analistler, ar­tan küresel gerilimler ve güçlü merkez bankası talebiyle altın fiyatlarının yıl içinde 5 bin 500 dolar seviyelerine, bazı bek­lentilere göre ise 6 bin dola­ra yaklaşabileceğini öngörü­yor. Spot gümüş 109,45 dola­ra kadar yükselişin ardından Cuma gününe göre yüzde 5,2 artışla artışla 107,87 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş ise 150,8 liradan alıcı buluyor. Platin %3,3 artışla 2.871,39 do­lara, paladyum ise %2,56 artış­la 2.085,75 dolara çıktı.

Ukrayna ve Gazze’deki sa­vaşlarla, Washington’un Vene­zuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyması da altın fiyatlarını yukarı çeken etken­ler arasında yer alırken, HSBC geçen hafta yayınladığı bir not­ta, “Altın ve gümüş fiyatların­daki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” diye yazdı.

Fed’in faizi sabit tutması bekleniyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed), bu hafta yapacağı yılın ilk para politikası toplantısında fa­izi sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor. Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini toplam 75 baz puan düşüren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026’nın ilk toplantı­sını 27-28 Ocak’ta ger­çekleştirecek. Fed, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları ve hükümetin Başkan Je­rome Powell’a yönelik cezai soruşturması gibi siyasi bas­kılar ve yasal mücadelelerin gölgesinde, politika faizinin seyrine karar verecek. Ancak politika kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevi kapsamında ve ekono­mik veriler doğrultusunda aldığını vurgulayan Fed’in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığın­da tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Çin: Dünyanın en büyük altın üreticisi

Defalarca yeni rekor kıran altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazancını kaydetti. Altın alımları sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmazken, Merkez bankaları da geçen yıl rezervlerine yüzlerce ton altın ekledi. Uzmanlar, ABD dolarından uzaklaşma eğiliminin altına büyük fayda sağladığını belirtirken, Morgan Stanley verilerine göre, Hindistan’daki haneler, ülke gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 88,8’ine denk gelen 3,8 trilyon dolarlık altına sahip. Dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’de şubatta başlayacak ‘At Yılı’ öncesinde talebin mevsimsel olarak artması bekleniyor