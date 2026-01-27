Rekortmen altında ‘At yılı’ etkisi olacak mı?
Ons altın yeni haftanın ilk gününde, jeopolitik belirsizliklerin artmasının güçlendirdiği güvenli liman talebinin etkisiyle 5 bin 100 doların da üzerine çıkarak 5 bin 111,13 doları gördü. Artış trendi gümüş, platin ve paladyumda da sürerken, Çin’de şubat ayında başlayacak ‘At Yılı’nın altın talebini mevsimsel olarak yukarı çekmesi bekleniyor.
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, güvenli liman arayışı güçlendi, yatırımcılar yine altına yöneldi. Artan jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik belirsizliklerin etkisi altına 5 bin dolar rekorunu gösterdi. Tarihi seviyelere yükselen altın 5 bin 100 doların üzerinde çıktı. Piyasa verilerine göre spot altın fiyatı sert yükselişle psikolojik seviye olarak kabul edilen 5 bin doları aşarken, ayrıca şubat vadeli ABD altın kontratları da benzer bir artış kaydetti ve üst seviyelere ulaştı.
Bir yılda yüzde 83 arttı
Fed’in faiz indirimleri, Çin MB’nin aralık ayında üst üste 14’üncü ay altın alım yapması ve borsa yatırım fonlarına rekor girişler sonrası altın, yılbaşından bu yana yüzde 18 değer kazandı. Son 1 yılda artış yüzde 83’ü aştı. Yen’in güçlenmesiyle doların zayıflaması da altını destekledi. Analistler, artan küresel gerilimler ve güçlü merkez bankası talebiyle altın fiyatlarının yıl içinde 5 bin 500 dolar seviyelerine, bazı beklentilere göre ise 6 bin dolara yaklaşabileceğini öngörüyor. Spot gümüş 109,45 dolara kadar yükselişin ardından Cuma gününe göre yüzde 5,2 artışla artışla 107,87 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş ise 150,8 liradan alıcı buluyor. Platin %3,3 artışla 2.871,39 dolara, paladyum ise %2,56 artışla 2.085,75 dolara çıktı.
Ukrayna ve Gazze’deki savaşlarla, Washington’un Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyması da altın fiyatlarını yukarı çeken etkenler arasında yer alırken, HSBC geçen hafta yayınladığı bir notta, “Altın ve gümüş fiyatlarındaki son yükseliş, Grönland ile ilgili jeoekonomik sorunlardan kaynaklanıyor” diye yazdı.
Fed’in faizi sabit tutması bekleniyor
ABD Merkez Bankası’nın (Fed), bu hafta yapacağı yılın ilk para politikası toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor. Geçen yıl eylül, ekim ve aralık aylarında politika faizini toplam 75 baz puan düşüren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 2026’nın ilk toplantısını 27-28 Ocak’ta gerçekleştirecek. Fed, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirimi çağrıları ve hükümetin Başkan Jerome Powell’a yönelik cezai soruşturması gibi siyasi baskılar ve yasal mücadelelerin gölgesinde, politika faizinin seyrine karar verecek. Ancak politika kararlarını fiyat istikrarı ve maksimum istihdam sağlama görevi kapsamında ve ekonomik veriler doğrultusunda aldığını vurgulayan Fed’in, bu hafta politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Çin: Dünyanın en büyük altın üreticisi
Defalarca yeni rekor kıran altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazancını kaydetti. Altın alımları sadece bireysel yatırımcılarla sınırlı kalmazken, Merkez bankaları da geçen yıl rezervlerine yüzlerce ton altın ekledi. Uzmanlar, ABD dolarından uzaklaşma eğiliminin altına büyük fayda sağladığını belirtirken, Morgan Stanley verilerine göre, Hindistan’daki haneler, ülke gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 88,8’ine denk gelen 3,8 trilyon dolarlık altına sahip. Dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’de şubatta başlayacak ‘At Yılı’ öncesinde talebin mevsimsel olarak artması bekleniyor