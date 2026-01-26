Emekliye 10 bin TL pazar desteği: Başvurular resmen başladı

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emeklilere yönelik pazar desteği programına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, “23 yılda emeklilerimizi bu noktaya getirenler utansın. Biz emeklilerimizin yanındayız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak emeklileri başvuru yapmaya çağırdı.

10 bin TL ödeme yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Emekli Pazar Desteği kapsamında bugüne kadar 10 bin 76 emekliye kişi başı 10 bin TL olmak üzere toplam 100 milyon 760 bin TL destek sağlandığı bildirildi. Programın bu yıl da genişletilerek sürdürüleceğini belirten İmamoğlu, 2026 yılında 20 bin emekliye yıllık 10 bin TL pazar desteği verileceğini açıkladı.

Destek için başvuruların 26 Ocak 2026 itibarıyla alınacağı kaydedildi. Emekliler, başvurularını ALO 153 hattı üzerinden ya da sosyalyardim.ibb.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek.