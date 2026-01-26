Bakan Şimşek: Ocakta aylık enflasyon artabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirerek, 12 ay sonrası beklentilerde hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcıları nezdinde belirgin bir gerileme yaşandığını bildirdi.

Şimşek, 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan gerilediğini belirtti. Hanehalkı beklentilerinin enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerinde seyretmesinin yalnızca Türkiye’ye özgü bir durum olmadığını vurguladı.

Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde bulunan enflasyon beklentisinin hedefin üzerinde olduğunu kaydeden Şimşek, buna rağmen mevcut enflasyon düzeyiyle kıyaslandığında bu oranın belirgin bir iyileşmeye işaret ettiğini ifade etti.

Ocak ayında dönemsel etkiler nedeniyle aylık enflasyonda artış görülebileceğini belirten Şimşek, yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşmesini beklediklerini aktardı. Bu sürecin, fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltarak enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlayacağını dile getirdi.

Şimşek, açıklamasında, yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı ekonomi politikalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini vurguladı.